Depresión subtropical se transforma en tormenta en el centro del Atlántico

Miami.- Una depresión subtropical que se formó hoy en aguas abiertas del centro del Atlántico se convirtió en la tormenta subtropical Ernesto, aunque no representa riesgo para zonas pobladas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.



El sistema se encuentra 1.120 kilómetros al sureste del Cabo de Race, en Terranova (Canadá), y se desplaza hacia el norte con una velocidad de traslación de 13 km/h, informó el NHC en su boletín más reciente.

Ernesto arrastra vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se espera que acelere su marcha hacia el norte entre el jueves y sábado próximos.



Una tormenta subtropical es un híbrido entre las tormentas de núcleo frío (invierno) y las de núcleo caliente (verano).

Subtropical Depression Five forms over the central Atlantic. This system is not a threat to land. For details, go to https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/grRSWKpv6I — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 15 de agosto de 2018

Los expertos del NHC, con sede en Miami, vaticinan un "fortalecimiento adicional" de Ernesto en las próximas 24 horas para convertirse en un fenómeno postropical en la noche del jueves o temprano en la mañana del viernes.

Los meteorólogos estadounidenses pronosticaron el pasado 9 de agosto una temporada de huracanes en el Atlántico un 60 % por debajo de lo normal, frente al -25 % previsto en mayo pasado, con la formación de entre 4 y 7 huracanes y de 9 a 13 tormentas tropicales.



El nuevo pronóstico revisado de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de EE.UU. prevé cinco huracanes en la cuenca del Atlántico (antes eran siete) y solo uno de ellos de las categorías más destructivas (antes eran tres). Además, ese huracán duraría sólo 2 días, en lugar de 7, como se había pronosticado.

En la actual temporada de huracanes en el Atlántico se han formado cuatro tormentas tropicales, de las cuales Beryl y Chris se convirtieron en huracanes de categoría 1 y 2, respectivamente.



La razón de este pronóstico a la baja, señaló en el informe Philip J. Klotzbach, investigador en jefe del proyecto, es que las aguas del Atlántico tropical están "más frías de lo normal" y a la vez existe un "relativamente alto potencial" de que se desarrolle un fenómeno de El Niño débil en los próximos meses.