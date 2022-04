Desalojan el Capitolio en Washington tras falsa alerta

El Capitolio de Estados Unidos fue desalojado tras reportarse una supuesta amenaza aérea a las 6:40 hora de Washington.

Minutos después, la policía del Capitolio informó que ordenó la evacuación por precaución luego de que se rastreó una avioneta, pero señaló que no hay amenaza.





The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.



There is no threat at the Capitol.



More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 20, 2022

De acuerdo con medios en Estados Unidos, la avioneta es del equipo de paracaidistas del ejército norteamericano, quienes descendieron sobre el estadio de beisbol de los Nacionales, el cual está cerca del edificio que aloja el Congreso de Estados Unidos.

Evacuation at the U.S. Capitol caused by U.S. Army team skydiving into stadium for the Washington Nationals; all clear given pic.twitter.com/YLYE8uScUw — BNO News (@BNONews) April 20, 2022