Desalojan la oficina del diario USA Today en Virginia, Estados Unidos, por reportes de un hombre armado en las instalaciones.

La policía de Fairefax confirmó la alerta y pidió a los ciudadanos alejarse de la zona de conflicto.

We are responding to reports of a man with weapon at the Gannett Building located at 7950 Jones Branch Drive in McLean. Please avoid the area, updates to follow #FCPD pic.twitter.com/cwz3c9wdUx — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 7, 2019

El reporte se da luego de los tiroteos del fin de semana en El Paso, Texas, y Dayton Ohio, y luego de que un incidente de violencia tuviera lugar ayer en Luisiana.

Más información en unos momentos...