Este sábado se desató el pánico en el centro comercial Mall de McAllen en Texas luego de que cinco sujetos intentaran asaltar una joyería.



El jefe de policía local, Víctor Rodríguez, indicó que el destrozo ocasionó que se rompieran vidrios en la joyería lo cual se confundió con disparos. Precisó que los sospechosos ya se encuentran bajo custodia. Hasta el momento no se han reportado heridos.





JUST IN: The La Plaza Mall 'active shooter turns out to be a Jewelry store robbery inside the mall in in McAllen, Texas pic.twitter.com/vaSgHEKGty — Jason (@jasonashville) 28 de julio de 2018

