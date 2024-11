Desde John F. Kennedy hasta George W. Bush, las últimas elecciones más reñidas de EU

Una de las democracias más importantes y poderosas del mundo se encuentra en disputa entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, quienes podrían unirse a una de las contiendas electorales más reñidas de la historia estadounidense contemporánea como lo fue la de 1960 de John F. Kennedy o la de 2004 de George W. Bush.

De acuerdo con las encuestas presidenciales del New York Times, la contienda electoral entre Kamala Harris y Donald Trump podría convertirse en la más reñida de la historia moderna de Estados Unidos.

En un caso hipotético en el que todas las encuestas del periodico estadounidense se hacen realidad, el conteo del Colegio Electoral arrojaría el siguiente resultado: Harris con 270 y Trump con 268.

El cual la convertiría en la elección presidencial moderna más reñida de Estados Unidos, superando a elecciones como la de 1960 y la del 2000.

Kennedy contra Nixon

En el marco del apogeo de la Guerra Fría, John F. Kennedy y Richard Nixon dieron una de las contiendas electorales más parejas de la historia de los Estados Unidos, eso sin mencionar la trascendencia que tuvo dicho momento.

La carrera presidencial de 1960 fue tan reñida que fue imposible predecir el resultado hasta que se contaron los votos finales. Los resultados no fueron oficiales hasta el mediodía del día siguiente. Al final, John F. Kennedy se quedó la presidencia estadounidense con 303 votos electorales y 34 millones 226 mil 731 votos populares, en comparación con los 219 votos electorales y 34 millones 108 mil 157 votos populares de Richard Nixon.

De acuerdo con el historiador y periodista estadounidense Theodore White (1915-1986) en su libro the Making of the President 1960 explicó que el margen de voto popular fue tan pequeño en la contienda que la diferencia fue casi inexistente.

"Si tan sólo 4 mil 500 votantes de Illinois y 28 mil votantes de Texas hubieran cambiado de opinión, la suma de sus 32 mil votos habría colocado a estos dos estados, con sus 51 votos electorales combinados, en la columna de Nixon.

Incluso el mismo John F. Kennedy reconoció que la diferencia con Nixon fue mínima, "Si todos ustedes hubieran votado de otra manera -hay alrededor de 5 mil 500 de ustedes aquí esta noche- yo no sería presidente de los Estados Unidos", dijo en 1961 en Chicago.





El final político para ambos fue duro, pues el 22 de noviembre de 1963, John F. Kennedy fue asesinado mientras viajaba en una caravana en el centro de Dallas, Texas. El entonces presidente estadounidense se encontraba preparando su campaña para reelegirse en el proceso 1964-1968.









Mientras que Nixon alcanzó la presidencia de Estados Unidos en 1968 y la dejó en 1972 tras el escándalo de Watergate, hecho en el que agentes secretos al servicio de Richard Nixon trataron de intervenir teléfonos para espiar a sus contrincantes durante el periodo de reelección presidencial.

Se convirtió en uno de los grandes escándalos políticos más grandes de Estados Unidos. Nixon fue a juicio y no fue encontrado culpable, no obstante, renunció a la presidencia el 8 de agosto de 1974.

“Nunca he sido una persona que se rinda fácilmente. Dejar la presidencia antes de que mi mandato termine es algo que aborrezco profundamente desde lo más hondo de mi alma. Pero como presidente, debo poner los intereses de Estados Unidos en primer lugar”, dijo Nixon en su discurso de renuncia.









Bush contra Gore

La elección moderna estadounidense más reñida, hasta el momento, fue la de George W. Bush y Al Gore. El republicano y exgobernador de Texas se llevó las primeras elecciones del milenio por un rango de votos casi inexistente.

La victoria republicana del 2000 fue entre muchas cosas, controversial. Pues las cadenas de televisión estadounidenses salieron con la noticia antes de tener un resultado oficial y declararon ganador de Florida al entonces vicepresidente demócrata, Al Gore. La elección del estado se consideró “demasiado reñida para convocarla”.

Posteriormente las cadenas de noticias declararon ganador a Bush, lo que cambió por completo el escenario electoral. Las elecciones presidenciales fueron tan reñidas que se necesitaron cinco semanas para conocer al presidente 43 de los Estados Unidos.

Gore obtuvo medio millón de votos más que Bush, pero perdió el Colegio Electoral cuando perdió Florida. El margen oficial de Bush en Florida fue de 537 votos. Los votos totales electorales fueron de 271 para Bush y 266 para Gore.

La elección presidencial de 2000 fue la primera en 112 años en la que un presidente perdió el voto popular pero capturó suficientes estados para ganar el voto electoral.

Los retos para Bush vinieron casi enseguida pues el 11 de septiembre se dio el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. El ataque fue planeado por Osama bin Laden y la red al-Qaeda. La respuesta estadounidense fue una intervención militar en Afganistán el 7 de octubre de 2001 y posteriormente a Irak en 2003.









Dicha operación considerada como fallida terminó en 2021 con una pavorosa salida del ejército estadounidense de Afganistán.