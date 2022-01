Despliegue de 5G desata pesadilla para aerolíneas con vuelos a Estados Unidos

Este miércoles aerolíneas de todo el mundo vieron afectadas sus operaciones hacia terminales en Estados Unidos ante el despliegue de la tecnología móvil 5G, que ocasionó cambios y cancelaciones en los itinerarios de vuelo por los efectos en los sistemas de los aviones.

A pesar que AT&T y Verizon retrasaron el encendido de las nuevas antenas cerca de aeropuertos clave, tras las protestas de las aerolíneas por la interferencias con los equipos de los aviones, llegó demasiado tarde para evitar una ola de cancelaciones este miércoles.

Compañías aéreas de Asia y varias de Medio Oriente y Europa dijeron que estaban cancelando algunos vuelos o cambiando de modelo de avión. La mayor parte de las interrupciones iniciales afectaron al Boeing 777, el más ocupado para los viajes aéreos de larga distancia.

Emirates, de Dubái, el mayor usuario del minijumbo de Boeing, inició a última hora del martes una serie de cancelaciones o cambios de aviones y dijo que suspendería nueve rutas en Estados Unidos.

El veterano presidente de la aerolínea, Tim Clark, dijo a CNN que la compañía no había sido consciente del alcance del problema hasta el martes y lo calificó como "uno de los episodios más negligente y totalmente irresponsable" que había visto, según tuiteó un periodista de CNN.

La interrupción culmina una disputa de semanas entre las aerolíneas y las empresas de telecomunicaciones sobre la velocidad de despliegue de los servicios móviles 5G en Estados Unidos, reflejada en la tensión entre reguladores de sectores económicamente sensibles.

Las aerolíneas estadounidenses y la Administración Federal de Aviación (FAA) han advertido de que las frecuencias y la intensidad de la transmisión que se están desplegando en Estados Unidos podrían interferir con las lecturas precisas de la altura necesarias para los aterrizajes en caso de mal tiempo en algunos aviones de pasajeros.

Este martes, AT&T y Verizon Communications acordaron retrasar la puesta en marcha de la 5G cerca de aeropuertos clave, pero siguen adelante con el despliegue de servicios diseñados para servir a decenas de millones de personas.

Tras esta decisión, la FAA comenzó a actualizar las orientaciones sobre qué aeropuertos y modelos de aviones se verían afectados, en una medida que se espera que reduzca drásticamente el impacto de los casi mil 500 avisos de restricciones al 5G emitidos previamente por el regulador.

Aun así, decenas de vuelos tuvieron que ser cancelados o modificados, lo que hizo que las acciones de las compañías aéreas europeas de larga distancia bajaran alrededor de un 2%.

"El aplazamiento de última hora se produjo demasiado tarde para evitar que las tripulaciones fueran enviadas para el vuelo (de regreso) de hoy. Se ha convertido en una pesadilla", dijo un piloto de una importante aerolínea europea.

Los radioaltímetros proporcionan lecturas precisas de la altura sobre el suelo en la aproximación y ayudan a los aterrizajes automatizados, así como a verificar que un avión ha aterrizado antes de permitir el empuje inverso.

El 777 fue el año pasado el segundo avión de fuselaje ancho más usado en los vuelos desde y hacia los aeropuertos estadounidenses, con unos 210 mil despegues y aterrizajes, por detrás del más antiguo 767, según datos de FlightRadar24.