Detendremos a criminales en Caravana Migrante: Donald Trump

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció por medio de su cuenta oficial de Twitter que dentro de la Caravana Migrante "hay muchos criminales" y por tanto, el gobierno de Estados Unidos se compromete a detenerlo ya que representan un gran peligro para su país.

There are a lot of CRIMINALS in the Caravan. We will stop them. Catch and Detain! Judicial Activism, by people who know nothing about security and the safety of our citizens, is putting our country in great danger. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2018

Además, señaló que existe activismo judicial debido a que "las personas no saben nada acerca de la seguridad", esto luego de que Jon Tigar, juez federal en California bloqueara temporalmente las nuevas reglas que estableció para prohibir el asilo a los inmigrantes que ingresaran en forma ilegal a Estados Unidos.

Tigar aseveró que dichas normas entraban en conflicto con la ley que específicamente les permite hacerlo.

Pese a esta restricción emitida por el juez federal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que continuará defendiendo la decisión del presidente Donald Trump para no brindar asilo a los migrantes que ingresen ilegalmente al país desde México.