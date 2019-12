Detenido por ataque a judíos cerca de NY, con antecedentes de homicidio

Un hombre de 37 años fue imputado este domingo por intento de homicidio tras ser acusado de herir a puñaladas a cinco judíos reunidos para celebrar Janucá el sábado en la residencia de un rabino cerca de Nueva York.

Grafton Thomas compareció ante un tribunal de Nueva York a última hora de la mañana. La víspera entró presuntamente a la vivienda del rabino en Monsey, en el condado de Rockland, durante la celebración judía y apuñaló a varias personas con un machete antes de darse a la fuga.

La policía lo detuvo dos horas después del ataque a unos 50 kilómetros del lugar de los hechos.

El sospechoso ingresó en prisión tras comparecer ante el tribunal, donde negó las acusaciones en su contra.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, denunció el ataque como un "acto de terrorismo".

I am directing State Police to increase patrols and security in Orthodox Jewish neighborhoods across New York State.



Last night's attack in Monsey was an act of domestic terrorism that sought to incite hate and generate fear. We will not tolerate it. pic.twitter.com/skBor4FvgA — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 29, 2019

"Esto es un acto de terrorismo. Pienso que son terroristas domésticos. Están intentando infligir temor. Están motivados por el odio", dijo Cuomo a periodistas al llegar al lugar del incidente la mañana del domingo.

Las autoridades no dieron más información sobre las víctimas, que fueron trasladadas a hospitales cercanos, pero un medio local informó que una de ellas estaba gravemente herida.

"Todo el mundo gritaba"

"Todo el mundo gritaba, entraba en pánico y chillaba 'salgan, salgan, salgan'. Era caótico", contó a la prensa Joseph Gluck, de 30 años.

"Recé por mi vida", declaró al diario New York Times otro testigo, Aron Kohn, de 65 años, que afirmó que el cuchillo utilizado por el agresor era del "tamaño de un palo de escoba".

Kohn tiró sillas y mesas al asaltante para detenerlo. "Vi cómo apuñalaba a la gente", añadió. "Hirió a un tipo, le sangraba la mano".

Una de las víctimas es un hijo del rabino, dijo al diario The New York Times Yossi Gestetner, dirigente de la asociación judía ortodoxa OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council).