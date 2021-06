Detienen a clérigo por amenazas de muerte contra Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz

La Policía paquistaní detuvo al clérigo Mufti Sardar Ali después de que se divulgara un vídeo en el que este amenazó con cometer un ataque suicida contra Malala Yousafzai cuando la premio Nobel de la Paz visitase Pakistán, indignado por sus recientes comentarios en una entrevista sobre el matrimonio.

Ali fue llevado este jueves ante un tribunal en el distrito de Lakki Marwat, en la provincia norteña de Khyber Pakhtunkhwa, donde fue arrestado el martes tras un discurso contra Malala dos días antes, afirmó a Efe el jefe de la Policía local, Wasim Sajjad.

En su discurso el 6 de junio en la ciudad de Peshawar, al norte de Lakki Marwat, el clérigo "dijo que llevaría a cabo un ataque suicida contra Malala cuando viniese a Pakistán", explicó Sajjad.

En su intervención, Ali se refiere a un comentario hecho recientemente por la activista de 23 años en el que cuestiona el propósito del matrimonio y la necesidad de formalizarlo legalmente, algo que según el religioso está proscrito por las leyes del islam.

En el discurso, que fue grabado en vídeo y se ha hecho viral en las redes sociales, el clérigo aparece escoltado por dos guardas con fusiles y, detalló Sajjad, en él no incita a atentar contra Malala, sino que dice que él mismo llevará a cabo el ataque suicida.

Contra el religioso se presentaron cargos de terrorismo, amenazas, y discurso de odio, además se abrieron casos contra sus dos guardas, uno de los cuales fue detenido el mismo día.

Ali fue puesto en prisión preventiva tras presentarse hoy ante el tribunal. El religioso de 45 años ya había sido arrestado en el pasado por la policía de Peshawar por un vídeo en el que se burla de los protocolos sanitarios para prevenir el coronavirus.

La polémica sobre Malala comenzó la semana pasada, después de que la joven cuestionara en una entrevista con la revista Vogue la necesidad de formalizar una relación de pareja con el matrimonio, causando indignación en este país de mayoría islámica, que lo consideró un ataque contra la cultura paquistaní y el islam.

"Aún no entiendo por qué la gente se tiene que casar", comentó Malala.