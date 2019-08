Detienen a hombre armado en la Universidad de Harvard

Esta mañana fue detenido Sohan Panjrolia, de 31 años, luego de que la Universidad de Harvard emitiera una alerta en la que aseguraba que un hombre armado había ingresado a las inmediaciones de la escuela.

“Alerta Harvard Por favor, evite el área de las calles JFK y Eliot debido a la búsqueda policial de asaltante potencialmente armado. Refugio en el lugar si está en el área. Más información a seguir”.

Harvard Alert

Please avoid area of JFK and Eliot Streets due to police search for potentially armed assailant. Shelter in place if in area. More information to follow. — Harvard Kennedy School (@Kennedy_School) August 6, 2019

Las autoridades policiacas informaron que fue ex alumno de la universidad y que es una persona considerada como peligrosa, por lo que recomendó a los habitantes tomar precauciones en caso de encontrarlo.

“Las autoridades locales en Cambridge y sus alrededores están realizando una búsqueda en #HarvardSquare después de que se creía que el siguiente individuo buscado había sido visto en el área”.

Update: We can confirm that the suspect -- Sohan Panjrolia -- has been taken into custody. #CambMA #HarvardSquare — Cambridge Police👮🏽 (@CambridgePolice) August 6, 2019

Sin embargo, después de varias horas de tensión, la Universidad y la Policía de Cambridge confirmaron su detención.

“Actualización: podemos confirmar que el sospechoso, Sohan Panjrolia, ha sido detenido”.

“Alerta de Harvard El asaltante ha sido detenido. El refugio en el lugar se levanta. El incidente ha terminado”.

Harvard Alert

The assailant has been taken into custody. The shelter in place is lifted. The incident is over. — Harvard Kennedy School (@Kennedy_School) August 6, 2019

Se presume que Panjrolia es buscado el delito de homicidio, luego de que el fin de semana en Filadelfia, el hombre le disparara a su padre con un rifle de asalto, acto cometido frente a su madre.

Por tanto, el alcalde de Cambridge, afirmó que el sospechoso fue detenido y reconoció la labor de los elementos de seguridad, "gran trabajo de la policía de Cambridge y a las autoridades locales que apoyaron”.

Hasta el momento no se han reportado heridos, ni víctimas que lamentar.