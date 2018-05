Detienen a hombre que disparó en hotel Trump National Doral en Miami

Una persona que penetró en el complejo hotelero Trump National, en la localidad de Doral, aledaña a Miami, y efectuó varios disparos fue neutralizado por la Policía y se encuentra hospitalizado en condición estable, en un suceso en el que no hubo más heridos, informaron hoy las autoridades.



El hombre, que penetró esta madrugada en el club de golf ondeando una bandera estadounidense y comenzó a disparar y gritar contra el presidente de EU, Donald Trump, fue reducido por las fuerzas de seguridad, que tuvieron que abrir fuego.

Mundo Hombre desnudo mata a cuatro personas en restaurante de Tennessee

En rueda de prensa, el director de la Policía del condado de Miami-Dade, Juan Pérez, dijo que el sospechoso resultó herido en el intercambio de disparos con los agentes y trasladado a un hospital, aunque su vida no corre peligro.



El atacante, Jonathan Oddi, de 42 años, "podía haber causado mucho daño, pero no pudo", señaló Pérez.



Fueron los empleados del hotel los que alertaron sobre la 1.30 hora local (5.30 GMT) a la Policía sobre la presencia de un hombre armado en el vestíbulo del hotel, que fue confrontado por agentes y, tras un intercambio de disparos, reducido y puesto bajo custodia.



Pérez indicó que el atacante profirió gritos e insultos contra Trump y llevaba una bandera estadounidense que puso sobre el mostrador del vestíbulo del complejo. Trump no se encontraba en el hotel en ese momento.

Mundo Tiroteo en escuela de Florida deja al menos un herido

"Los agentes no dudaron ni un segundo en contraatacar y neutralizar a esta persona que disparaba en el vestíbulo del hotel. Arriesgaron sus vidas conscientes de que tenían que entrar allí para salvar vidas", destacó Pérez.



El Servicio Secreto estadounidense y el FBI investigan el suceso ocurrido en este complejo hotelero que fue adquirido por Trump en 2012.



El hotel y club de golf representó al magnate unos ingresos de 74,7 millones de dólares en 2017, convirtiéndola en su propiedad más provechosa, según datos publicados esta semana por la Oficina de Ética Gubernamental.