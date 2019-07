Detienen a John McAfee, creador del antivirus, por portación de armas

El magnate estadounidense John McAfee, creador del famoso antivirus homónimo, fue arrestado el pasado lunes en un puerto de la República Dominicana con varias armas abordo de su yate, informaron las autoridades del país.

McAfee fue detenido cuando atracó su embarcación, "The Great Mystery", en la bahía del parque acuático Ocean World en Puerto Plata, en el norte de la República Dominicana.

En el yate, en el que viajaban seis personas, fueron incautados un fusil Lexington, una pistola, cargadores y cartuchos, según dijo a Efe el portavoz de la Policía, el coronel Frank Félix Durán.

McAfee "continúa detenido por orden del Ministerio Público", dijo Durán, que carecía de más informaciones sobre el caso.

En el barco también fueron confiscados 83 mil 800 dólares en efectivo, una suma que debería haber sido declarada a las autoridades puesto que supera el límite de 10 mil dólares por persona permitido por Aduanas, según explicó a Efe el portavoz de la Armada, el capitán Francisco Sánchez Tapia.

La inspección del yate fue realizada de forma "rutinaria" por una comisión liderada por la Armada e integrada por el Ministerio Público, Aduanas y otros organismos, que aborda todas las naves de recreo y comerciales cuando arriban al país.

"Al momento de hacer esta inspección, fueron detectadas armas de un calibre un poco inusual. La inspección se hizo un poquito mayor y se dio con la suma de dinero", relató Tapia.

Leaving detention (don't judge my looks - four days of confinement). I was well treated. My superiors were friendly and helpful. In spite of the helpful circumstances, we've decided to move on. More later. pic.twitter.com/V4539uYCHR — John McAfee (@officialmcafee) July 24, 2019

El pasado viernes, McAfee escribió en Twitter que huyó de Estados Unidos después de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había intentado detenerle por supuestos delitos fiscales.

"La CIA ha intentado retenernos. Ahora estamos a la mar y pronto daremos más informaciones. Continuaré a oscuras en los próximos días", escribió McAfee, en un tuit que ilustró con una foto suya sosteniendo un arma de asalto al lado de otra mujer en un yate.

McAfee dijo que las autoridades estadounidenses le persiguen por "no presentar declaraciones de impuestos", lo que consideró que "no es un delito".