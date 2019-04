Detienen a Julian Assange después de serle retirado el asilo político

Esta madrugada a través de su cuenta de twitter el Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó oficialmente que el asilo político de Assange en la embajada ecuatoriana de Londres se daba por terminado.

El cofundador de Wikileaks se encontraba refugiado en dicha embajada desde agosto de 2012 cuando enfrentó una orden de detención emitida por Suecia, donde se le acusaba por presuntos delitos sexuales. El entonces presidente de Ecuador, Rafael correa, le otorgó el asilo que tras seis años y diez meses después el actual presidente de ese país dio por terminado.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11 de abril de 2019

De acuerdo con el comunicado de Lenín, Assange violó reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia pese a que se le solicito cumplir y respetar dichas normas. En particular aquella que se refiere a la no intervención en asuntos internos de otros estados al mantener vínculos con Wikeleaks.

Por su parte las autoridades británicas dieron a conocer sobre la inmediata detención de Julian Assange por medio de un Tweet en la cuenta oficial de la Policía Metropolitana.