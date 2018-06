Detienen a sujeto armado que tomó rehenes en París; no hay heridos

Las fuerzas de seguridad francesas detuvieron hoy al hombre que había tomado varios rehenes en un edificio del centro de París, informó hoy el ministro del Interior, Gérard Collomb, que señaló que los liberados se encuentran sanos y salvos.

"El individuo ha sido detenido y los rehenes son fuera de peligro", escribió en su cuenta de Twitter Collomb, quien felicitó a las fuerzas de policía, especialmente a la unidad de élite BRI, por su "profesionalismo y reactividad".

Opération de police dans le #10eme arrondissement de #Paris où un homme retient des #otages pic.twitter.com/7AO5LUE3Ji — Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) 12 de junio de 2018

Uno de los dos rehenes liberados había sido rociado con gasolina por el secuestrador, señaló la Prefectura de Policía a medios franceses.

El suceso comenzó sobre las 16.00 hora local (14.00 GMT) en la sede de una agencia de comunicación, informó a Efe un portavoz del Ministerio del Interior.

Las fuerzas de seguridad consiguieron liberar en el asalto a al menos dos personas que permanecían en el patio interior del edificio junto al secuestrador, con quien se negociaba desde unas horas antes.

BREAKING: Special forces on-scene of a hostage situation in Paris, France - there’s at least one suspect who is believed to armed, and at least 2 hostages at the moment. pic.twitter.com/nuj6Kf6BEy — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) 12 de junio de 2018

Fuentes policiales señalaron a los medios franceses que las demandas del autor de la toma de rehenes parecían "incoherentes" y apuntaron a la posibilidad de que se trate la obra de una persona con un desequilibrio psicológico.

La calle de Petites Écuries, en el distrito X de la capital francesa, fue totalmente acordonada por un amplio dispositivo de la policía y los bomberos, que se movilizaron en masa ante la mirada de cientos de curiosos y vecinos del lugar, en el que tienen su sede muchas empresas de comunicación y publicidad.