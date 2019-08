Detienen en Mississippi a 680 inmigrantes, en la mayor redada en una década

Washington, D.C.- Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron este miércoles en procesadoras de alimentos del estado de Mississippi a 680 inmigrantes indocumentados, en lo que supone la mayor redada de este tipo en al menos una década, anunció el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Matthew Albence.

"Hoy en siete diferentes lugares de seis ciudades de Mississippi, los agentes ejecutaron órdenes de registro administrativas y criminales que resultaron en la detención de aproximadamente 680 inmigrantes ilegales", declaró Albence en una rueda de prensa.

El jefe del ICE afirmó que se trata de la mayor redada en al menos una década y, además, aseguró que es "la acción de las fuerzas del orden más grande en un solo estado de la historia de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump advirtió que las redadas, que comenzaron desde julio, tienen como objetivo buscar a más de 2 mil 100 migrantes con órdenes de deportación.

Las redadas fueron ampliamente publicitadas y llevaron a muchos a dejar sus hogares o esconderse.

El pasado 11 de julio, el diario The New York Times informó que ICE buscará primero unos 2 mil inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de migración.

Ante el anuncio de Trump sobre las deportaciones de migrantes, varias asociaciones han distribuido manuales que incluyen instrucciones sobre cómo comportarse si son requeridos por agentes y cuáles son sus derechos.