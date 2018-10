Hombre planeaba detonar bomba de 90 kilos en próximas elecciones de EU

Washington, Estados Unidos.- Un hombre de Nueva York pretendía detonar una bomba de 90 kilos, que construyó en su sótano, el día 6 de noviembre, día de elecciones al Senado de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, Paul Rosenfeld, de 56 años, de Tappan, tenía la intención de suicidarse en la explosión y llamar la atención sobre sus creencias políticas.

Tappan man planned to blow himself up on National Mall on Election Day: Feds https://t.co/2B4f2yngt6 pic.twitter.com/IsAeVqOYh6 — IthacaJournal (@ithacajournal) 11 de octubre de 2018

"Rosenfeld elaboró un torcido plan para llamar la atención sobre su ideología política para suicidarse en el National Mall en Washington, DC lo que podría perjudicar a muchos otros en el proceso", dijo Geoffrey Berman, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en una declaración.

El hombre habría enviado cartas y mensajes de texto, donde detallaba su plan, a una reportera de Pensilvania, quien contactó a la policía.

Las autoridades dijeron que Rosenfeld admitió haber ordenado grandes cantidades de pólvora negra a través de internet, que había transportado desde Nueva Jersey a su casa en Tappan. Dijo que usó la sustancia para construir una gran bomba en su sótano.

Aseguró que instaló "ciertos componentes en el dispositivo explosivo para asegurarse de que muriera en la explosión", que planificó para el 6 de noviembre en el National Mall.

El próximo 6 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones al Senado de Estados Unidos donde están en juegos 435 escaños de la Cámara de Representantes.