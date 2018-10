Devastadoras imágenes que ha dejado el huracán Michael en su paso por Estados Unidos

A siete días de que el huracán tocó tierra, justo al norte de Mexico Beach, Florida, se visualiza un panorama de extensa destrucción además de que miles de personas han sido reportadas como desaparecidas ante las autoridades locales.

El jefe de Agencia Federal de Manejo de Emergencias, Brock Long, indicó que se prevé que aumente el número de muertos por el huracán.

"Todavía no nos hemos metido en las áreas más afectadas", dijo Longa, tras agregar que "muy pocas personas viven para contar cómo fue la marejada, y desafortunadamente en este país parece que no aprendemos la lección".

Here’s our drive into #MexicoBeach this morning. Take this in. The reality is worse than you can imagine. @weatherchannel is live. pic.twitter.com/s7kNtc5hRl — Justin Michaels (@JMichaelsNews) October 17, 2018

Northwest Florida Beaches International Airport - Panama City Beach, FL



☹️☹️☹️#HurricaneMichael #hurricanemichael2018 #MexicoBeach #MexicoBeachFl pic.twitter.com/G48Hg9aL0L — babymumay (@pumpkindestro) October 11, 2018

Los equipos de emergencia informaron que habían completado una "búsqueda apresurada" inicial de la devastación en busca de personas vivas o muertas, y habían iniciado inspecciones más cuidadosas en miles de edificios en ruinas.

In #MexicoBeach, the debris piles are growing higher by the day #HurricaneMichael pic.twitter.com/Gbqu3IKbun — Troy Kinsey (@TroyKinsey) October 14, 2018

La tormenta de categoría 4 azotó el Golfo de México en Florida el miércoles pasado, con vientos que llegaron a los 250 km/h. Después pasó por los estados de Georgia, Carolina del Norte -que ya había sufrido el huracán Florence el mes pasado- y Virginia.

Esto es un poco de lo que dejó Michael en su paso por Estados Unidos: