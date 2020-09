Medios internacionales se unen a #WorldNewsDay para demostrar el poder del periodismo

Para celebrar el Día Mundial de las Noticias (World News Day) este 28 de septiembre, periodistas de 150 medios internacionales, entre ellos Organización Editorial Mexicana (OEM), se unen para demostrar el poder del periodismo y lograr un cambio positivo.

La edición 2020 del #WorldNewsDay tiene como objetivo crear conciencia sobre el papel fundamental que desempeñan los periodistas a la hora de dar a conocer noticias creíbles y confiables, para ayudar a las personas a comprender y mejorar el mundo que cambia rápidamente a su alrededor.

Sociedad ¿Por qué el periodismo importa?

En estos momentos de la humanidad, el periodismo creíble tiene el poder de salvar vidas, generar confianza e informar al público sobre la comprensión de un mundo cada vez más complejo e incierto.

“Frente al reto de la pandemia provocada por el Covid-19, las audiencias han volteado al trabajo periodístico profesional más que nunca. Quieren respuestas para saber cómo mantenerse sanos y cómo conservar sus empleos. Necesitan información veraz sobre el futuro que ya nos alcanza. Necesitan saber los hechos y datos de la realidad, por encima de esa otra pandemia que flota en el aire llamada desinformación. La gente busca a personas y a medios en quienes puedan confiar para que les ayuden a entender lo que sucede, a darle un sentido a estos tiempos turbulentos”, explica Warren Fernández, presidente del World Editors Forum y editor en jefe de The Straits Times y el grupo de medios de comunicación inglés, malayo y tamil (EMTM) de Singapore Press Holdings .

En pocas palabras, el periodismo de calidad importa

Warren Fernández, presidente World Editors Forum

El Día Mundial de las Noticias es presentado por la Fundación Canadiense de Periodismo (CJF) y el World Editors Forum (WEF), con el apoyo de la Iniciativa Google News.

Eventos virtuales

Durante la jornada se realizarán eventos virtuales a través de https://worldnewsday.org/, donde encontrarás los pasos para registrarte.

The Straits Times junto con WEF y CJF presentarán "Periodismo a través de una pandemia", donde se analizará cómo el periodismo se adaptó, se adaptó y avanzó en un momento sin precedentes ante la crisis sanitaria mundial por Covid-19.









El evento principal será la plática que moderará Brian Stelter, corresponsal jefe de medios de CNN Worldwide y presentador de Reliable Sources, con Anthony Fauci, director nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y la periodista filipina Maria Ressa, cofundadora y editora ejecutiva de Rappler, quien ahora enfrenta una pena de prisión al ser una de las mayores críticas con el presidente ese país, Rodrigo Duterte.

La alineación incluye también a periodistas de CNN, CBC, BBC, The New York Times, The Washington Post, Reforma, The Toronto Star, National Geographic, ABC7 y más.

Embattled @rapplerdotcom executive editor @mariaressa speaks with ABC7 News’ @KrisReyes about the importance of press freedom and why #JournalismMatters more than ever.

Sign up to watch our free #WorldNewsDay virtual event Sept. 28, 7pm EDT: https://t.co/632zFXawz8#pressfreedom pic.twitter.com/FGEtRkB5wb — World News Day (@WND2020) September 28, 2020 We will be celebrating #WorldNewsDay on Monday 28th September with rolling coverage from more than 120 newsrooms spanning the globe. New Zealand's @NZStuff will get the first bite - ending in Canada with a virtual celebration of why #JournalismMatters. https://t.co/2G7XFU2Sxi — World Editors Forum (@WorldEditors) September 24, 2020

¿Qué medios participan?

Organización Editorial Mexicana (OEM) se encuentra entre las redacciones que participan en la campaña.

Algunos de los participantes son The Straits Times (Singapur), The Star y Bernama (Malasia), The Jakarta Post (Indonesia), Philippine Daily Inquirer y Manila Bulletin (Filipinas), The Bangkok Post (Tailandia) y Viet Nam News (Vietnam), en Asia.

Igualmente JoongAng Ilbo y The Chosun Ilbo (Corea del Sur), South China Morning Post (Hong Kong), The Hindu, Hindu Business Line y The Quint (India), United Daily News (Taiwán), Tiso Blackstar (Sudáfrica) y Welad El Balad Media (Egipto).

WND es organizado por el World Editors Forum (WEF), la red para editores dentro de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA). Este último cuenta con 3,000 empresas de publicación de noticias y empresarios tecnológicos como sus miembros y su alcance se extiende a más de 120 países.

El periodismo importa

Ahora, en su tercer año, #WorldNewsDay celebra las historias, las personas, los informes y las organizaciones de noticias profesionales que se dedican a mejorar vidas, desafiar el status quo, hacer que los que están en el poder rindan cuentas y apoyar la libertad y la democracia.

Aquí algunas de esas historias que demuestran el poder del periodismo para lograr un cambio positivo y que puede ser una fuerza para el bien.

Genta Tenri Mawangi and Gusti Nur Cahya Aryani | AntaraNews.com

A mediados de marzo, semanas después de que se informaran los dos primeros casos de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Indonesia, el número de pacientes que dieron positivo y las muertes en Yakarta, el epicentro del virus, comenzó a aumentar de forma alarmante.

Shalveen Chand | Fiji Sun

Temalesi Tauga, de 42 años, solo quería tamarindo para poder iniciar un pequeño negocio propio para mantener a sus cinco hijos y a su madre de 72 años.

Ahora tiene una estufa casi nueva, un cilindro de gas lleno y, a finales de esta semana, obtendrá los ingredientes para iniciar un negocio de panadería.

Su petición de ayuda en una página de redes sociales diseñada para fomentar el sistema de trueque, mostró los actos de bondad por los que se conoce a los fiyianos.

Gustavo Ocampo y Tomás Rico | El Litoral

Alrededor de 50 familias viven en la zona de la playa Los Alisos en condiciones precarias y los problemas con los vecinos son comunes. El municipio tiene previsto resolver las fragmentaciones sociales y encontrar una solución definitiva junto a las organizaciones sociales, la Diputación y otros organismos del Estado.

Resolver las precarias condiciones del hábitat de cientos de familias en la ciudad de Santa Fe, Argentina, es un asunto pendiente que los gobiernos municipales y provinciales aún no pueden “aprobar”, ya sea porque las políticas aplicadas son incorrectas o por el simple hecho de que el porcentaje La pobreza y la falta de vivienda en el país está creciendo rápidamente y la necesidad de tener un lugar para vivir es urgente.

Andrew Koay | Mothership

Lee Zhong Han nos cuenta cómo comenzó una iniciativa comunitaria desde cero, obteniendo decenas de miles de visitas en línea.



¿Qué le viene a la mente cuando ve las letras WTS?



Para Lee Zhong Han, de 23 años, lo que normalmente puede representar una cruda expresión de incredulidad, es en realidad el nombre de su creación, WTS Community, una iniciativa de narración visual.



"Sí, WTS es una abreviatura de We Tell Stories", le dijo a Mothership.

Ambika Pandit | Times of India

La policía y los tribunales por sí solos no pueden contrarrestar el acoso y el abuso sexuales. La complejidad emocional de tales experiencias, así como la renuencia de la familia a hablar sobre el abuso, hacen que sea difícil para los sobrevivientes, hombres o mujeres, hablar.

Sin embargo, un número cada vez mayor de supervivientes quiere ahora dar a conocer sus experiencias en público, siempre que no se revele su identidad. Esta es su forma de apropiarse de sus experiencias que, dicen, ayuda a sanar.

Cuando Ambika Pandit de Times of India comenzó la serie de relatos en primera persona, se vio inundada de respuestas de los lectores y supervivientes motivados a presentarse para compartir sus experiencias enterradas durante años.

Quieres leer más historias, da clic aquí

