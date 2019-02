Diálogo para evitar cierre gobierno EU se estanca

Las negociaciones de los legisladores estadounidenses sobre seguridad fronteriza para evitar otro cierre del gobierno colapsaron por diferencias en políticas de detención a migrantes, dijo el domingo un senador republicano.

Las negociaciones están estancadas por ahora afirmó el senador republicano Richard Shelby a Fox News Sunday.

El legislador señaló que esperaba que los negociadores volvieran pronto a la mesa de diálogo.

Los esfuerzos en el Congreso estadounidense para el impasse sobre el financiamiento de la seguridad fronteriza se intensificaron el viernes y se extendieron al fin de semana, con un panel de negociación especial establecido para llegar a un acuerdo el lunes, dijeron legisladores y asesores.

Mick Mulvaney, jefe interino de gabinete de la Casa Blanca, dijo el domingo a "Meet the Press" de la NBC que no se podía descartar otro cierre del gobierno federal. "¿El cierre está completamente fuera de la mesa? La respuesta es no".

Un punto clave ha sido la demanda de los demócratas de financiar menos camas de detención para las personas retenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los republicanos quieren aumentar la cifra como parte de su campaña para acelerar las deportaciones.

"Espero que podamos salir del tema más tarde en el día o en la mañana", dijo. "Tenemos algunos problemas con los demócratas (...). Ellos quieren un límite (en el número de camas). Nosotros no".