Difunden primera foto de Emma Coronel tras detención en EU

Sin perder el glamour aun vistiendo el tradicional uniforme azul de los presidiarios, se puede observar a Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, en la primera fotografía difundida por el departamento de policía de Alexandria, tras ser detenida este lunes en el aeropuerto Dulles International, en Estados Unidos.

A la modelo de 31 años se le imputa el cargo de integrar una red que enviaba al país en donde la arrestaron, cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas, además de que se le acusa de haber ayudado al cártel de Sinaloa, al que lideraba su esposo, para planear la fuga de El Chapo de la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en julio de 2015.

La Oficina del Sheriff de la Ciudad de Alexandria a revelado la fotografía de Emma Coronel Aispuro, que ha sido acusada de tráfico de drogas y de ayudar a su esposo El Chapo Guzmán a escapar de la prisión mexicana en el 2015. pic.twitter.com/7FKP5JfH4b — Raúl Brindis (@raulbrindis) February 23, 2021

Este martes, la tercera esposa del narcotraficante, quien cumple su condena en la prisión ADX Florence, en Colorado, comparecerá ante un juez federal de Washington DC , por videoconferencia. Podría enfrentar hasta 10 años de cárcel, una pena máxima de cadena perpetua, además de una multa por más de 10 millones de dólares.

Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en julio de 2019 y cumple su condena en una cárcel federal de máxima seguridad, ADX en Florence, Colorado.

La exreina de belleza, famosa por sus atuendos ajustados y sus zapatos de tacón es madre de las dos hijas mellizas de Guzmán nacidas hace nueve años en Estados Unido.

Coronel estará representada por los abogados que representaron al "Chapo" en su juicio, Jeffrey Lichtman y Mariel Colón Miró.

Esta mañana, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador vinculó el arresto de Emma Coronel con el caso de Genaro "N", exsecretario de Defensa Nacional, durante el sexenio de Felipe Calderón.

"Es un asunto que deciden en Estados Unidos. La detienen, su esposo como se sabe está detenido. Agreguen que está detenido el que era secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera, a lo mejor es por eso la detención que quieren tener más información de cómo se daba, cómo se llevaba a cabo el contubernio".

"No se sabía dónde terminaba la delincuencia y donde comenzaba la autoridad. Puede ser por eso ojalá que informen más el gobierno de Estados Unidos, pero es un asunto que les corresponde a ellos", agregó el mandatario.

Envíos de droga y complots

Según documentos judiciales, Coronel enfrenta un cargo de conspiración para distribuir en Estados Unidos un kilo o más de heroína, cinco kilos o más de cocaína, una tonelada o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas.

Además, es señalada de colaborar en dos complots para ayudar a Guzmán a escapar de prisiones mexicanas, incluida la fuga de película de la prisión de El Altiplano, ubicada en Almoloya de Juárez, en julio de 2015.

Los investigadores indicaron que Coronel, que según dicen nació el 3 de julio de 1989 en California y reside en México, se casó alrededor de 2007 con Guzmán, amigo de su padre, también miembro del Cartel de Sinaloa.

"Coronel creció con conocimientos de la industria del narcotráfico", indica la declaración jurada del agente del FBI que solicitó la detención de la esposa de "El Chapo", señalando que ella estaba al corriente de los envíos de droga de su marido y sabía que las ganancias que ella controlaba durante su matrimonio derivaban de esos envíos.

También dijo que, de 2012 a 2014, Coronel trasmitió mensajes en nombre de Guzmán mientras su marido eludía ser capturado por las autoridades mexicanas. Y cuando "El Chapo" fue arrestado en 2014, siguió haciéndolo al visitarlo en prisión.

"Una mujer normal"

Hace dos años, Coronel asistió casi cada día al histórico juicio de tres meses de su esposo en Nueva York, mirando y sonriéndole desde el banco del público.

Las autoridades no dejaron que la joven lo visitara o hablara con él por teléfono. Tampoco pudo tocarlo durante el proceso, en el que Coronel causó un revuelo al utilizar el celular de la abogada Colón en la cafetería de la corte, algo absolutamente prohibido.

Durante el juicio, hubo momentos en que Coronel fue presentada al público como cómplice de su marido.

Un testigo cooperante que fue mano derecha del exjefe del cartel de Sinaloa contó que en 2014 y 2015, cuando el Chapo estaba preso en El Altiplano en México, pasaba mensajes a través de Coronel a sus colaboradores para planificar su fuga a través de un túnel de 1,5 km de largo que llegaba hasta la ducha de su celda.

"Mi nombre fue varias veces mencionado y expuesto en duda (sic)", admitió Coronel al culminar el juicio.

"De eso solo puedo decir que no tengo nada de qué avergonzarme. No soy perfecta, pero me considero un buen ser humano que nunca ha lastimado a nadie intencionalmente", afirmó entonces.

Coronel anunció luego el lanzamiento de una línea de ropa que llevaría el nombre de su marido y sus iniciales, JGL.

Meses después, apareció como invitada en el reality show "Cartel Crew" del canal abonados VH1, que sigue a familiares de personas vinculadas al narcotráfico.

En un episodio filmado a bordo de un lujoso yate cerca de Miami, Coronel le dice a Michael Blanco, el hijo de la reina colombiana de la cocaína Griselda Blanco, que quiere tener una vida normal.

"A veces quieres hacer lo que hacen todos a tu alrededor", dijo. "Yo me considero una mujer normal y a mí me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme".





|| Con información de AFP ||