"Dije algunas cosas que no debí haber dicho", reconoce Kavanaugh tras testimonio en el Senado

Washington.- El juez nominado al Tribunal Supremo de EU, Brett Kavanaugh, reconoció hoy que "dijo algunas cosas que no debió haber dicho" la semana pasada en su audiencia ante el Comité Judicial del Senado junto a una de sus presuntas víctimas de abuso sexual.



"Estaba muy conmovido el pasado jueves, más de lo que nunca antes lo había estado. Quizás demasiado conmovido en algunos momentos. Soy consciente de que mi tono fue fuerte, y que dije algunas cosas que no debí haber dicho", reconoció Kavanaugh en una carta publicada por el The Wall Street Journal.



A veces, mi testimonio, tanto en la declaración inicial como en respuesta a las preguntas, reflejó mi abrumadora frustración por haber sido acusado erróneamente, sin corroboración, de una conducta horrible completamente contraria a mi pasado y a mi carácter.



Kavanaugh expresó su esperanza de que "todo el mundo pueda entender" que estaba testificando "como hijo, esposo y padre", además de juez.



Testifiqué con cinco personas principalmente en mi mente: mi madre, mi padre, mi mujer, y sobre todo mis hijas.



Kavanaugh testificó hace una semana ante el Comité Judicial del Senado en una audiencia monográfica sobre las acusaciones de abuso sexual que ha recibido.



Además del juez, también testificó una de sus presuntas víctimas, Christine Blasey Ford, quien afirmó bajo juramente estar completamente segura de que Kavanaugh trató de violarla en 1982.



Más allá de las acusaciones de abuso sexual en sí, la declaración de Kavanaugh desató un enorme debate en EU sobre su aptitud para formar parte del tribunal de mayor rango del país, dada la agresividad con la que respondió a las preguntas de los senadores demócratas.



En un momento de la comparecencia, Kavanaugh tuvo que disculparse con la senadora demócrata Amy Klobuchar por preguntarle si alguna vez había perdido el conocimiento a causa del alcohol en respuesta a una consulta previa de la legisladora.