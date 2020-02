Trump acusa al fiscal de su juicio político de las filtraciones sobre Rusia

Washington.- El presidente de E.U., Donald Trump, acusó este domingo al que fuera "fiscal" jefe en el juicio político contra él, el demócrata Adam Schiff, de estar detrás de las filtraciones a medios de comunicación sobre la supuesta injerencia rusa en el proceso electoral de cara a los comicios de noviembre.

"Nadie me dijo nada (...) Deberían investigar a Adam Schiff por filtrar esa (información de) inteligencia", dijo Trump a los periodistas antes de partir hacia la India, tras ser preguntado sobre las noticias aparecidas en medios de que el Kremlin podría haber intentado interferir en las actuales primarias demócratas a favor del senador progresista Bernie Sanders.

El viernes, Sanders, que anoche se proclamó vencedor en los caucus de Nevada, según los resultados parciales, se vio salpicado, al igual que Trump, por las filtraciones aparecidas en medios de comunicación sobre una hipotética injerencia rusa en el proceso electoral.

Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don’t let them take it away from you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020 Nice deflection, Mr. President. But your false claims fool no one.



You welcomed Russian help in 2016, tried to coerce Ukraine’s help in 2019, and won’t protect our elections in 2020.



Now you fired your intel chief for briefing Congress about it.



You’ve betrayed America. Again. https://t.co/WlMDaz8stF — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) February 23, 2020

Los diarios The Washington Post y The New York Times, que citaron a fuentes de inteligencia, publicaron que el Kremlin apoya la reelección de Trump, y a Sanders como candidato demócrata, poniendo de nuevo sobre la mesa el fantasma de la interferencia de Moscú como ocurrió en los comicios de 2016, cuando el ahora presidente se enfrentó a la exsecretaria de Estado, la demócrata Hillary Clinton.

Anoche, Trump ya apuntó a Schiff, blanco frecuente de su ira tuitera, al hacerse eco en uno de sus mensajes de una información de una periodista del canal CBS que señalaba que el viernes "un legislador" del comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que está presidido por Schiff, había presionado a los congresistas para obtener pruebas que demuestren que Rusia está intentando ayudar al presidente.

"Otra filtración de Schiff el Taimado. ¿No hay ninguna ley para esto?", se preguntó Trump en un tuit.

Just another Shifty Schiff leak. Isn’t there a law about this stuff? https://t.co/JWE0oPhiw9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 23, 2020

Asimismo, el mandatario mencionó en otro de sus mensajes en esa red social unas palabras de un periodista de la cadena Fox News que hacía referencia a las informaciones de que el Kremlin estaba respaldado a Sanders en su afán por convertirse en presidente en las elecciones de noviembre próximo, ante lo que Trump comentó: "¿Por qué nadie me dijo eso?"

Schiff fue fiscal jefe y encabezó las investigaciones en el juicio político contra Trump por presiones a Ucrania para que investigara a otro de sus rivales políticos, el exvicepresidente Joe Biden, precandidato demócrata a la Presidencia del país, aunque finalmente el presidente fue absuelto, gracias a la mayoría republicana en el Senado.