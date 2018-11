Trump cancela reunión con Putin por conflicto entre Rusia y Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump canceló hoy la reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la Cumbre del G20 en Argentina, que estaba prevista para este fin de semana, en respuesta a las detenciones de buques ucranianos por parte de Moscú en el mar Negro.

"Dado el hecho de que los buques y los marineros no han sido devueltos a Ucrania por Rusia, he decidido que lo mejor para todas las partes es que cancele la reunión prevista en Argentina con el presidente Vladímir Putin", escribió Trump en su cuenta de Twitter desde el avión presidencial en el que se dirige a Buenos Aires.

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de noviembre de 2018

Trump afirmó que no mantendrá una reunión bilateral con Putin minutos después de decir ante la prensa en la Casa Blanca que "probablemente" sí se encontraría con su homólogo ruso.

El mandatario estadounidense dijo a los periodistas que este es "un muy buen momento" para reunirse con Putin, aunque advirtió de que iba a ser informado en detalle sobre la polémica entre Kiev y Moscú durante su viaje a Argentina y que eso determinaría su decisión final.

El domingo pasado, buques de guerra rusos interceptaron y dispararon en el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y de Azov, contra tres barcos ucranianos acusados por Moscú de entrar sin permiso en aguas territoriales rusas junto a la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia, y arrestaron a sus tripulaciones.

El conflicto entre Rusia y Ucrania

Ucrania anunció hoy que pedirá a la comunidad internacional que cierre el estrecho de Bósforo en represalia por el apresamiento el domingo en el mar Negro de tres buques de la Armada ucraniana por parte de guardacostas rusos, a la entrada del estrecho de Kerch.

El Gobierno ucraniano considera que Rusia ha bloqueado de facto el mar de Azov -que comparten los dos países- desde que redobló las inspecciones de barcos en el estrecho de Kerch, tras la inauguración en mayo pasado del puente de Crimea, que une la península (ucraniana entre 1954 y 2014, cuando fue anexionada por Rusia) con el territorio ruso continental.

A su vez, el presidente ucraniano, Petró Poroshenko, expresó su confianza en que la OTAN envíe buques a la zona del mar de Azov en una entrevista con el diario alemán "Bild", aunque Moscú hace varios meses que mantiene que no permitirá que ningún barco aliado cruce el estrecho de Kerch, que une el Azov con el mar Negro.

El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió ayer el uso de la fuerza contra los buques ucranianos, aduciendo que se dirigían "directamente" hacia ese puente, aunque los ucranianos insisten que sus barcos fueron atacados y apresados cuando ya regresaban al puerto de Odesa, en el mar Negro.