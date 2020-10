Hospitalizan a Trump por Covid-19, confirma Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será hospitalizado por unos días tras dar positivo a Covid-19 como "medida de precaución", confirmó un portavoz de la Casa Blanca.

De acuerdos con reportes de la prensa, el helicóptero Marine One aterrizó en los jardines para llevar a Trump a una suite especial del Centro Médico Militar Walter Reed, en Bethesda, Maryland

Aunque horas antes la Casa Blanca indicó que el mandatario estadounidense presentaba "síntomas leves" de Covid- 19, hubo cambio de planes.

Los médicos pidieron la medida para que Trump pudiera recibir atención inmediata si fuera necesario, aseguró el funcionario.

La noticia se produjo después de que el médico de la Casa Blanca, Sean P. Conley, escribiera que Trump "sigue fatigado pero de buen humor", asimismo informó que recibió una dosis de un tratamiento experimental con un coctel sintético de anticuerpos para el coronavirus.

Trump corre un alto riesgo debido a su edad -74 años- y peso, además que por meses minimizó la amenaza de la pandemia del coronavirus. Ha permanecido aparentemente en buen estado de salud durante su tiempo en el cargo, pero no se sabe si se ejercita con regularidad ni siga una dieta saludable

El jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, aseguró a los periodistas que tanto Trump como la primera dama, Melania Trump, quien también ha dado positivo en la prueba, se mantienen con "buen ánimo" y que el gobernante presenta "mucha energía".

"El presidente tiene síntomas leves y mientras buscamos tratar de asegurarnos de que no sólo su salud, sino también su seguridad y bienestar sean buenos", se analiza la situación, dijo Meadows.

De acuerdo con The New York Times, Trump presenta síntomas como los de un catarro, mientras que otra fuente indicó que el mandatario mostró signos de cansancio y fatiga durante la agenda de trabajo del jueves, cuando le fue practicado el test a él y a su esposa.

Meadows dijo haber despachado esta mañana asuntos con el gobernante y prometió actualizar la información sanitaria tanto sobre él como sobre Melania.

La noticia de su positivo se hizo pública esta madrugada después de que Trump regresara a la Casa Blanca de un acto con donantes en su club de golf en Bedminster (Nueva Jersey), donde el mandatario entró en contacto con un centenar de personas.

Según el New York Times, Trump se mostró "letárgico", mientras que destacó que el miércoles por la noche se quedó dormido en el avión presidencial, el Air Force One, tras un mitin en Minesota.

Es posible, según fuentes consultadas por el diario, que el presidente comparezca por video para tranquilizar a la población sobre su salud y demostrar que puede llevar a cabo sus funciones, pese a que se encuentra en cuarentena y bajo observación médica.

Trump anunció esta madrugada que él y su esposa habían dado positivo por coronavirus, y en un comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, dijo que ambos "están bien y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Ambos se hicieron la prueba tras conocer el positivo de una asesora de la Casa Blanca, Hope Hicks, quien viajó varias veces esta semana a bordo del Air Force One junto a Trump, la última de ellas este miércoles a Minesota, donde el mandatario dio un mitin de campaña.

Medios estadounidenses informaron de que la asesora experimentó síntomas de coronavirus en el vuelo de vuelta desde Minesota a Washington, y fue puesta en cuarentena en el avión presidencial.

El vicepresidente, Mike Pence, y su esposa, Karen, se hicieron la prueba este viernes y dieron negativo, al igual que Barron, el hijo de 14 años de Trump y Melania, e Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, que trabajan muy cerca del mandatario.

Quien también ha dado también positivo de Covid-19 es la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado), Ronna McDaniel, en una prueba a la que se sometió el pasado miércoles, según informó su oficina.

McDaniel había estado con Trump en un acto de recaudación de fondos el viernes de la semana pasada.

Con información de AFP, Reuters y EFE