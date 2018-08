"Hundido": un Trump intentando salir a flote, la nueva portada de Time

Este jueves la emblemática revista Time ha lanzado la portada de su próximo número que ya comienza a generar polémica, pues una vez más está dedicada al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En su Twitter, Time reveló la creación de Tim o'Brien, que por tercera vez ha dejado su sello en esta serie de portadas donde muestra al presidente en problemas por su gestión en el gobierno.

La historia detrás de la portada de Donald Trump 'hundido' en Time

The story behind TIME's 'In Deep' Donald Trump cover https://t.co/YGBDDjpbh9 pic.twitter.com/wgrPTgmFpy — TIME (@TIME) 23 de agosto de 2018

Y es que no es para más, luego de que este martes el exabogado de Trump, Michael Cohen, se declarara culpable ante la corte de Nueva York de violar las normas de financiación de campañas electorales por comprar el silencio de mujeres que tuvieron supuestas relaciones con Trump.

Situación que después el propio presidente de Estados Unidos reconoció pero que al final aseguró no había sido con dinero de su campaña, y afirmó que Cohen solo mentía para reducir su pena.

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de agosto de 2018

Pero terminó por desbordarse la situación para Trump cuando Paul Manafort, su exjefe de campaña, fue encontrado culpable de ocho cargos , entre estos fraude fiscal y bancario, lavado de dinero y por conspiración para defraudar al Departamento del Tesoro.

Con esto la revista completa una serie de portadas sobre el presidente: la primera fue "Nada que ver aquí" lanzada el 27 de febrero del 2017, donde se ve a un Trump en su oficina oval bajo la lluvia; la segunda fue "Tormentoso", lanzada el 23 de abril del 2018, donde Trump aparece entre el agua.

@realDonaldTrump @POTUS @FLOTUS pic.twitter.com/zOT30Ki7GQ — Lukman Algaser (@Lukman68017833) 23 de agosto de 2018

Este tercer número será lanzado el próximo 3 de septiembre. Y es así como Time deja las imágenes para la historia, las cuales nuevamente alimentan la polémica contra el presidente de Estados Unidos.

