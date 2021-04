Donald Trump Jr. compra casa en Florida por 9.7 mdd

Donald Trump Jr. y su novia Kimberly Guilfoyle se compraron una casa de casi mil metros cuadrados al borde del mar en Florida, no lejos de Palm Beach, donde reside el expresidente Donald Trump, por 9,7 millones de dólares, informaron este jueves medios locales.



Según el portal The Real Deal, que provee información relacionada con el negocio de bienes raíces, la pareja cerró la operación de compra el miércoles 31 de marzo.



La casa está situada en la comunidad Admiral's Cove, en la localidad de Jupiter, tiene seis dormitorios, cinco baños y un aseo, y hasta ahora pertenecía a Sheri B. Nelson, ex esposa del beisbolista Jeff Nelson, exjugador de los Yankees de Nueva York.



Según este medio, la pareja había vendido hace unas semanas por 8.1 millones de dólares su casa en Bridgehampton, Nueva York.



La casa de Admiral's Cove está construida en una parcela de 1.2 acres (0.4 hectáreas) frente al mar.



Los Nelson pagaron 3,. millones por esa casa en 1999, cinco años después de su construcción.



Donald Trump Jr., de 43 años, es el mayor de los cinco hijos del expresidente, estuvo casado de 2005 a 2018 con Vanesa Trump, con quien tuvo cinco hijos, y es directivo del grupo empresarial de la familia Trump.



Desde que dejó la Presidencia, Trump, su esposa Melania y su hijo menor Barron residen en el club privado Mar-a-Lago, en Palm Beach (sureste de Florida), donde habían establecido su domicilio a efectos legales a fines de 2019.