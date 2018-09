"Ridículo" el presupuesto por no incluir dinero para el muro: Trump

Washington, D.C.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el jueves al Congreso liderado por los republicanos por no incluir en el plan de presupuesto recursos para la construcción de un muro fronterizo, en momentos que los legisladores impulsan el proyecto de gasto antes de que finalice el año fiscal este mes.



En una publicación en Twitter, Trump calificó el proyecto de presupuesto como "ridículo" por no incluir el dinero para costear su propuesta de construir un muro a lo largo de la frontera sur del país y culpó a los demócratas por bloquearlo, instando a sus colegas republicanos a "ponerse duros".

El Senado estadounidense aprobó el martes un paquete de gasto masivo que incluyó una provisión para financiar al gobierno federal hasta el 7 de diciembre, en un esfuerzo por evitar la paralización del gobierno cuando el actual plan de financiamiento acabe el 30 de septiembre.

We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de septiembre de 2018 “We can’t secure the Border because of the Democrats historic level of Obstruction. The Presidents fed up with this. His agenda is working. The economy is growing at twice the rate it did under Obama. We’ve nominated and confirmed 68 Federal Judges, 26 Court of Appeals Judges.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de septiembre de 2018 I want to know, where is the money for Border Security and the WALL in this ridiculous Spending Bill, and where will it come from after the Midterms? Dems are obstructing Law Enforcement and Border Security. REPUBLICANS MUST FINALLY GET TOUGH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de septiembre de 2018

Esta medida da a los legisladores más tiempo para finalizar sus planes para el proyecto de gasto del próximo año y evita enfadar a los votantes que podrían quedar sin los servicios de las agencias federales semanas antes de las elecciones legislativas de mitad de período del 6 de noviembre.

La ley de gastos también debe pasar por la Cámara de Representantes antes de que Trump pueda promulgarla.

Trump ha amenazado anteriormente con dejar que el gobierno paralice el 1 de octubre si no obtiene dinero para el muro fronterizo con México.