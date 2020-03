Trump no está preocupado ni se realizará la prueba de coronavirus

El jefe de comunicación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo al nuevo coronavirus tras participar en un viaje oficial a Estados Unidos, donde estuvo en una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump e incluso publicó una foto del momento.

Sin embargo, Trump descartó estar preocupado y minimizó su contacto con "el asistente de prensa", aparentemente en referencia a Wajngarten.

"Escuché algo sobre eso. Tuvimos una cena juntos en Florida, en Mar-a-Lago, con toda la delegación. No sé si el asistente de prensa estaba ahí. Si él estaba ahí, él estaba ahí. Pero no hicimos nada inusual", dijo Trump este jueves. "Déjenme decirlo de este modo, no estoy preocupado", añadió.

Por su parte, la Casa Blanca afirmó que el presidente Trump no necesita someterse a una prueba por el coronavirus.

Foto: AFP

"La Casa Blanca está al corriente de las informaciones públicas según las cuales un miembro de la delegación brasileña dio positivo por Covid-19", dijo la portavoz de Trump, Stephanie Grisham, en un comunicado.

Trump y el vicepresidente Mike Pence "casi no tuvieron interacciones con la persona" afectada durante la visita de Bolsonaro a la residencia del mandatario estadounidense en Florida el pasado fin de semana.

"No necesitan ser examinados de momento", dijo Grisham.

Según la portavoz, de acuerdo con las directrices del gobierno, no es necesario "hacer exámenes a pacientes que no presenten síntomas" y "solamente personas que hayan tenido un contacto cercano y prolongado con infectados deberían ponerse en cuarentena".

Senador y alcalde de Miami sí se aíslan

El senador por Florida, Rick Scott, y el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, están en cuarentena voluntaria tras haber estado con el jefe de Comunicación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que dio "positivo" al coronavirus.

Scott indicó que no creía que interactuó con Wajngarten, pero que estuvo en la misma habitación que él.

Foto: AFP

"Después de consultar con el médico tratante del Senado y mi médico personal, me dijeron que mi riesgo es bajo y que no necesito hacerme una prueba o ponerme en cuarentena", dijo Scott, que aclaró que no tiene síntomas.

Por su parte, el alcalde Suárez formó parte de una delegación que se reunió con Bolsonaro en la parte trasera de un auditorio durante un evento en Miami, mientras Wajngarten estaba en la sala principal.