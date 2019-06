Donald Trump pide no creer en encuestas falsas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió no creer en las encuestas falsas, las cuales muestran que se posiciona debajo del demócrata Joe Biden, de quien se refirió como “Motley Crew”.

Asimismo aseguró que “nos vemos muy bien, pero es demasiado pronto para centrarse en eso”; sin embargo, destacó que aún hay “mucho trabajo por hacer” para que “América vuelva a ser grade”.

“Sólo las encuestas falsas nos muestran detrás de Motley Crew. Nos vemos muy bien, pero es demasiado pronto para centrarse en eso. ¡Mucho trabajo por hacer! ¡Haz que América vuelva a ser grande!”

Only Fake Polls show us behind the Motley Crew. We are looking really good, but it is far too early to be focused on that. Much work to do! MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 17, 2019

Cabe recordar que la semana pasada, Donald Trump rechazó todas las “encuestas falsas”, las cuales aseguran que va perdiendo, pues mencionó que “estamos ganando en todos los estados que hemos encuestado”.

Por otro lado, Trump hizo una publicación previa a esta, en la que señaló que el evento en el que anunciará de manera oficial, su reelección, “parece estar estableciendo récords”.

Destacó que los estadounidenses están solidarizándose con él, pues “nuestro país lo está haciendo muy bien, mucho más allá de lo que los enemigos y perdedores creían posible, ¡y sólo mejorará!”

"El Big Rally de mañana por la noche en Orlando, Florida, parece estar estableciendo récords. Estamos construyendo grandes pantallas de cine afuera para cuidar de todos. Más de cien mil solicitudes".