Trump reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció "oficialmente" el miércoles a Juan Guaidó, presidente del Parlamento de Venezuela de mayoría opositora, como presidente interino de ese país.

"Hoy, estoy reconociendo oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaido, como Presidente Interino de Venezuela. En su papel de única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la Constitución del país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y, por lo tanto, la oficina de la presidencia quedó vacante", dijo Trump en un comunicado.

La Casa Blanca informó que Donald Trump, ha reconocido oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. — The White House (@WhiteHouse) 23 de enero de 2019



Este miércoles Guaidó se declaró presidente “encargado” del país frente a miles de simpatizantes que lo ovacionaban.

El abogado de 35 años levantó su mano derecha y dijo que asumía formalmente la responsabilidad del ejecutivo nacional.

La decisión ocurre en medio de la crisis que Venezuela atraviesa, hoy miles marchan en las calles venezolanas demandando que el presidente socialista Nicolás Maduro abandone el poder.

Maduro asumió un nuevo mandato hace un par de semanas, pero se ha confrontado con críticas dentro y fuera de su país.