Trump retrasa aumento de aranceles sobre China

El presidente estadunidense Donald Trump informó hoy que pospuso el aumento de aranceles a China, previsto para el próximo 1 de marzo, como resultado de las pláticas comerciales que mantuvieron ambas naciones.

En su cuenta de Twitter, Trump escribió: "me complace informar que Estados Unidos ha hecho progresos sustanciales en nuestras conversaciones comerciales con China sobre cuestiones estructurales importantes, como la protección de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, la agricultura, los servicios, la moneda y muchos otros temas".

"Como resultado de estas negociaciones muy productivas, voy a retrasar el aumento de aranceles de Estados Unidos, programado para el 1 de marzo. Asumiendo que ambas partes progresen más, planificaremos una cumbre para el presidente Xi (Jinping) y yo, en Mar-a-Lago, para concluir un acuerdo", agregó.

"¡Un fin de semana muy bueno para Estados Unidos y China!", añadió el mandatario en sus mensajes de Twitter.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de febrero de 2019

El presidente estadunidense había señalado a la prensa que las reuniones de este fin de semana entre su gobierno y China serían "una muy buena oportunidad" de cerrar un acuerdo y terminar con su guerra comercial y la escalada de represalias comerciales recíprocas.

"Creo que hemos hecho una gran cantidad de progresos. Hay una muy buena oportunidad de cerrar el acuerdo comercial", dijo a periodistas.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, también presente en el encuentro, anunció el viernes que la delegación china se quedaría en Washington dos días más para seguir negociando, hasta este domingo.

Se trata de la tercera ronda de negociación que se realiza en lo que va del año entre Estados Unidos y China, tras una tregua de 90 días, que se cumple el 1 de marzo, luego de la reunión bilateral que mantuvieron en el marco de la cumbre del G20 celebrada en Buenos Aires, Argentina.

El mandatario insistió en que se reunirá "en un futuro no distante" con su homólogo chino, Xi Jinping, para afinar los detalles del acuerdo. El encuentro podría producirse en marzo y tendría lugar en la residencia privada del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, Florida.

Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial (BM) han rebajado sus previsiones de crecimiento económico global como consecuencia de las tensiones comerciales entre Washington y Beijing.

Este mismo domingo, por la mañana, Trump agradeció en Twitter al presidente Xi por su apoyo útil en las gestiones para su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, que se realizará en Hanoi, la capital vietnamita, la próxima semana.

"La última cosa que China quiere son armas nucleares a gran escala justo al lado. Las sanciones impuestas en la frontera por China y Rusia han sido muy útiles. ¡Gran relación con el presidente Kim!", escribió el gobernante estadunidense.

Trump apuntó que partirá a Hanoi "mañana (lunes) temprano para una cumbre con Kim Jong-un de Corea del Norte, donde ambos esperamos una continuación de los progresos realizados en la primera cumbre en Singapur".





Mundo China acepta reducir y retirar aranceles a automóviles de EU

Mundo Trump mantiene amistad con AMLO, dice que habrá muy buena relación

Mundo China y EU terminan su guerra arancelaria