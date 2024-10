Donald Trump se pone el delantal en un McDonald's; afirma que Kamala Harris nunca trabajó en uno

Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, durante su campaña presidencial hizo una parada estratégica para trabajar en un local de McDonald 's de Pensilvania, uno de los estados clave para las elecciones estadounidenses. Ahí, acusó a Kamala Harris de “inventar” haber trabajado en dicha cadena de comida rápida.

Durante unos minutos, Trump usó un delantal como un empleado cualquiera de McDonald 's y cocinó papas fritas, además de que las repartió a través de la ventanilla de pedidos por automóvil.

Donald Trump atendiendo la ventanilla de pedidos por auto en un McDonald's de Pensilvania, Estados Unidos. Foto: EFE.

En su estancia en el restaurante, el candidato republicano aseguró que “ama McDonald's”, los empleos y recalcó que era “inapropiado cuando alguien dice por todas partes que trabajó en un McDonald’s”.

Es inapropiado cuando alguien dice por todas partes que trabajó en un McDonald’s.Donald Trump.

President Trump working hard in his new job at MacDonalds 😄@realDonaldTrump pic.twitter.com/a7lYD6tLsh — MrTruthBomb (@realMrTruthBomb) October 20, 2024

¿Kamala Harris trabajó en un McDonald 's?

Mediante una entrevista con MSNBC, Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, informó que trabajó en un McDonald 's en la década de 1980.

En la entrevista, Kamala Harris aseguró que “no era un trabajo fácil preparar papas fritas”. Y, según su campaña presidencial, la candidata presidencial trabajó en el verano de 1983 en un McDonald 's de la ciudad de Alameda, California, con la finalidad de pagar sus estudios en la Universidad de Howard, en Washington.

#donaldtrump #mcdonalds #economy #election #politics ♬ original sound - MSNBC @msnbc MSNBC EXCLUSIVE: Vice President Harris sets the record straight on her job at McDonald's during a one-on-one interview with @Stephanie Ruhle after former President Trump has falsely stated Harris never worked there. #kamalaharris

Ante sus declaraciones, Donald Trump ha acusado en diversas ocasiones a la candidata de “mentir” sobre su trabajo. “Nunca trabajó en McDonald 's, fue una historia falsa”, aseguró el republicano en uno de sus mítines.

Nunca trabajó en McDonald 's, fue una historia falsa.Donald Trump.

Sin embargo, esta segunda vez trajo consigo la respuesta del portavoz de Kamala Harris, Ian Sams, quien aseguró que Trump “no puede entender lo que es tener un trabajo de verano porque le dieron millones en bandeja de plata y luego los desperdició”.

Con información de EFE.