Donald Trump visita con Melania a tropas estadounidenses en Irak

El presidente Donald Trump llegó a Irak este miércoles en su primera visita a las tropas estadounidenses desplegadas en una zona de guerra desde que llegó al gobierno hace dos años.

Trump aterrizó en la Base Aérea Al-Asad en Irak, junto con su esposa Melania. El mandatario habló con los uniformados y se reunió con líderes militares.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, escribió hoy en Twitter que el mandatario estadounidense viajó para agradecer a las tropas y al mando militar "su servicio, su éxito y su sacrificio" y para "desearles una feliz Navidad".