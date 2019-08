Dorian se convierte en huracán antes de tocar Puerto Rico

Dorian se convirtió este miércoles en huracán justo cuando se encuentra junto a Santo Tomás, isla principal de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y presenta vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora (120 km/h), informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EU.

El huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson (sobre un máximo de 5) se desplaza hacia el noroeste a 13 m/h (20 km/h), por lo que pasará en las próximas horas sobre la costa noreste de Puerto Rico, dijo el NHC, con sede en Miami.



En su boletín de las 14.00 hora local (18.00 GMT), los meteorólogos aseguran que datos recogidos en Santo Tomás muestran que Dorian genera ya vientos de 75 m/h (120 km/h), con ráfagas aún más fuertes.

Tropical-storm-force winds from #Dorian could begin in parts of Florida *as early as* Saturday or Saturday night. Now is the time to begin thinking about what kinds of preparations you might need to make over the next couple of days. https://t.co/f5cqCroirU pic.twitter.com/mIGTVR6SUG — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 28, 2019

Los expertos estiman que el ciclón mantendrá su rumbo noroeste durante un día o dos, lo que encaminaría a Dorian hacia el este de las Bahamas.



En aguas abiertas del Atlántico, Dorian podría fortalecerse todavía más en los próximos días, hasta alcanzar categoría 3, es decir, con vientos de más de 110 millas por hora (177 km/h).



Con esa fuerza, y según el cono de trayectoria del NHC, el huracán tocaría tierra el lunes en el centro de la costa este de Florida, cerca de Cabo Cañaveral y Orlando.



A la hora de emitir el boletín, los vientos huracanados se extendían hasta 20 millas (30 km) hacia el norte y este del ojo del huracán, mientras que los de fuerza de tormenta tropical - entre 39 y 73 millas por hora (62 y 117 km/h)- se registran hasta 80 millas (130 km) principalmente al este del centro.



Una estación meteorológica elevada en Buck Island, justo al sur de Santo Tomás, reportó de vientos sostenidos de 82 m/h (132 km/h) y una ráfaga de 111 m/h (178 km/h).

For local forecasts, watches, and warnings related to Tropical Storm #Dorian, you can follow these official accounts:



Puerto Rico and the US Virgin Islands: @NWSSanJuan

British Virgin Islands: @abmetservice

Dominican Republic: @onametRD pic.twitter.com/gULKPC9NF1 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 28, 2019

Dorian, que se ha fortalecido en las últimas horas, podría dejar en los próximos días hasta 10 pulgadas (25 centímetros) de lluvia, lo que podría provocar riadas "mortales", en el este de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, noroeste de Bahamas y el sureste de EU.



Junto con la lluvia y los vientos, los expertos alertan de duras condiciones de la mar en esta región, donde se registrará fuerte marejada y corrientes marinas que podrían poner en peligro la vida de las personas.



El meteorólogo del NHC Rod Molleda recordó este miércoles en declaraciones a Efe que Dorian es el "primer impacto significativo" para Puerto Rico desde el paso del huracán María, que causó en septiembre de 2017 la muerte de unas 3 mil personas.