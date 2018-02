Dos muertos por nuevo derrumbe en una mina de Sudáfrica

Johannesburgo.- Dos trabajadores han muerto por un derrumbe en una mina de la misma compañía que opera el yacimiento donde la semana pasada quedaron atrapados casi mil mineros durante más de un día, informaron fuentes oficiales.



Las autoridades investigan las circunstancias del accidente, que fue notificado por la propia empresa, la sudafricana Sibanye-Stillwater, después de haberse registrado anoche actividad sísmica en la zona, según confirmó el Departamento de Recursos Minerales del Gobierno.



La mina de kloof se encuentra en el centro del país, unos 60 kilómetros al suroeste de Johannesburgo.



El suceso se produjo a una semana después de que un problema eléctrico en otra de las explotaciones operadas por Sibanye-Stillwater dejase atrapados a casi un millar de trabajadores durante unas 30 horas.



Todos ellos fueron rescatados sanos y salvos pero el incidente reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en las minas sudafricanas.



Los sindicatos se mostraron hoy muy críticos con la compañía, a la que acusaron de no proporcionar las condiciones de seguridad básicas y de no cuidar a la mano de obra negra.



"Estamos furiosos por este suceso. Solo una semana atrás, si recuerdan, Sibanye tenía 940 trabajadores atrapados bajo tierra" declaró a los medios Peter Bailey, encargado de Salud y Seguridad de la Unión Nacional de Mineros (NUM, siglas en inglés).



"No muestran respeto por las vidas humanas negras (...). Sibanye tiene que empezar a tomarse las vidas humanas negras seriamente", recalcó.

/afa