Tiroteo en Universidad de Michigan fue porque un estudiante mató a sus padres: autoridades

Un estudiante de la Universidad Central de Michigan disparó y mató hoy a sus padres que habían llegado a recogerlo para que pasara con ellos las vacaciones de “spring break”, informaron las autoridades.

La policía califico los homicidios como “una disputa familiar”.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas de este viernes (14:00 horas GMT) en el edificio dormitorio Campbell Hall del campus universitario ubicado en la comunidad de Mount Pleasant, al noroeste de Detroit, Michigan

Las autoridades identificaron al presunto responsable cómo el estudiante James Eric Davis Jr., de 19 años y de origen afroamericano. Davis Jr huyo y está siendo buscado en la zona por decenas de agentes de diversas corporaciones.

"La policía de la Universidad Central de Michigan confirmó que dos personas fueron asesinadas a tiros en Campbell Hall en el campus esta mañana", dijo la universidad en un comunicado. "Los fallecidos no son estudiantes y la policía cree que la situación comenzó a partir de una situación doméstica".

La policía del campus informo que la noche del jueves se contactó con Davis Jr. y que luego fue trasladado a un hospital local. Las autoridades no precisaron la causa por la que el estudiante fue llevado al hospital.

Davis Jr fue dado de alta del Centro Medico MidMichigan a las 08:00 horas de este viernes, alrededor de una hora antes de que se reuniera con sus padres y los acribillara en el campus de la universidad.

Davis Jr. se graduó en 2016 de la escuela preparatoria “Plainfield Central High School” en Plainfield, Illinois, un suburbio al suroeste de Chicago.

Su padre, James E. Davis Sr., era un agente de policía a tiempo parcial en Bellwood, Illinois, confirmó el jefe de policía de Bellwood, Jiminez Allen.

Agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego fueron enviados a la escena en la ciudad de Mount Pleasant, en Michigan, para ayudar a la policía local.

El tiroteo ocurre dos semanas después de que 17 personas murieran por disparos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Florida, lo que ha relanzado el debate sobre la legislación que rodea el derecho constitucional de estar armado en Estados Unidos.

Esta última masacre se suma a la larga lista de tiroteos que se han producido en establecimientos educativos en Estados Unidos, como el de Newtown, en el que murieron 26 personas de una escuela primaria en 2012, o el de Virginia Tech, en el campus de una universidad del este del país, que provocó 32 muertos en 2007.

