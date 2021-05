Dos muertos y 12 heridos resultaron de un nuevo tiroteo en EU

Dos fallecimientos y otras 12 personas heridas es el saldo hasta el momento de un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en una ciudad de Nueva Jersey, mientras se llevaba acabo una fiesta en Fairfield Township.

Según las autoridades locales, al filo de la media noche el sábado 22 de mayo recibieron un llamado alertando sobre el tiroteo. Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con una mujer de 25 años y un hombre de 30 con heridas fatales provocadas por arma de fuego.

Las 12 personas heridas fueron trasladadas de inmediato a hospitales cercanos. Uno de ellos presenta lesiones graves y se encuentra en estado crítico. En el lugar no se realizó ninguna detención y las causas del tiroteo aún se encuentran en investigación.

Según vecinos, los invitados de la fiesta huyeron hacia las casas cercanas en medio del pánico, incluso se presentaron varios choques mientras algunos intentaban huir a toda velocidad de los disparos.

Since late last night, the @NJSP and county and local law enforcement in Cumberland County have been investigating the horrific mass shooting at a large house party in Fairfield Township that attracted hundreds of party-goers. pic.twitter.com/zA2dRvJ9Dq — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 23, 2021

El gobernador del Estado, Phil Murphy, calificó el suceso de "horrible" luego de expresarle su apoyo al alcalde de la ciudad.

“Este despreciable y cobarde acto de violencia armada lo único que logra es afianzar nuestra voluntad en Nueva Jersey de aprobar leyes fuertes y razonables de seguridad en la tendencia de armas”, expresó en un comunicado.

Estados Unidos es uno de los países con mayor incidencia en sucesos violentos que involucran armas de fuego. Hace tan sólo unos días, en Times Square –pleno corazón de Manhattan–, otro tiroteo dejó dos mujeres y una niña heridas, mientras el día de ayer otro tiroteo en la ciudad de Minneapolis tuvo como saldo dos muertes y varios heridos.