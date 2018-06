Duque anuncia "correcciones" a pacto de paz con FARC

El presidente electo de Colombia, el derechista Iván Duque, anunció este domingo que en su gobierno realizará "correcciones" al histórico acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a la guerrilla FARC.





"Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas sean el centro del proceso para garantizar verdad, justicia y reparación", dijo el mandatario electo de 41 años en su primer discurso tras la amplia victoria de este domingo ante el exguerrillero Gustavo Petro.

Mundo La derecha se afianza en Colombia; eligen a Iván Duque como nuevo presidente

Hizo hincapié en que para él esta noche "no hay ciudadanos vencidos", puesto que quiere ser el presidente de todos los colombianos, los que votaron por él, los que no lo hicieron y los que optaron por el sufragio en blanco.





"Se trata hoy más que nunca de unir a nuestro país, de construir, porque cuando se construye no se destruye el futuro de todos los colombianos", agregó el hombre que será presidente a partir del próximo 7 agosto hasta la misma fecha de 2022.





La campaña electoral que concluyó hoy ha generado una fuerte división en el país, especialmente entre los simpatizantes de Duque, que obtuvo 10,3 millones de votos (53,98 % del total) y del izquierdista Gustavo Petro, que recibió 8 millones de votos (41,81 %).





El mandatario electo fue recibido por sus seguidores, vestidos con camisetas del color naranja de su campaña, con una lluvia de confeti y al grito de "sí se pudo", y en varias ocasiones durante su discurso fue aclamado como "presidente, presidente".