Economía de EU estaría mejor si Pelosi ratifica T-MEC: Trump

El presidente Donald Trump señaló que la economía de Estados Unidos "estaría aún mejor" si la presidenta de la cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya hubiera sometido a votación la ratificación del T-MEC.

Asimismo, Donald Trump acusó que el acuerdo comercial entre Canadá y México colapsará si Nancy Pelosi "no se mueve rápido".

Los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá llegaron a un acuerdo sobre el nuevo T-MEC, sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en noviembre de 2018.

Hard to believe, but if Nancy Pelosi had put our great Trade Deal with Mexico and Canada, USMCA, up for a vote long ago, our economy would be even better. If she doesn’t move quickly, it will collapse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

Pero el tratado no ha podido ser ratificado por las reticencias de los congresistas demócratas en EU, preocupados por cuestiones sobre estándares laborales y protección medioambiental.

México ya ha ratificado el T-MEC y Canadá ha señalado que hará lo propio tan pronto como el Congreso estadounidense dé luz verde al acuerdo.

Ottawa estaría ejerciendo de mediador entre mexicanos y estadounidenses para que el país latinoamericano adopte regulaciones laborales en algunos casos similares a las de Canadá, lo que facilitaría que los congresistas demócratas den luz verde a la entrada en vigor del acuerdo.

