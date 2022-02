Editores de medios denuncian a Google por conducta anticompetitiva

El Consejo Europeo de Editores (EPC, por sus siglas en inglés), que incluye entre sus miembros a grupos de medios como Vocento y Prisa, ha presentado una denuncia contra Google ante la Comisión Europea (CE) por la presunta conducta anticompetitiva de la empresa estadounidense en el ámbito de la tecnología publicitaria.

Fuentes comunitarias confirmaron a EFE que la Comisión Europea ha recibido la denuncia y añadieron que la analizarán "de acuerdo con los procedimientos habituales".

En un comunicado, el EPC afirmó que la denuncia aspira a “romper el dominio absoluto de la tecnología publicitaria que Google tiene actualmente sobre los editores de prensa y todos los demás negocios en el ecosistema de la tecnología publicitaria”.

“Específicamente, el EPC pide a la Comisión Europea que responsabilice a Google por su conducta anticompetitiva e imponga medidas correctivas para restablecer las condiciones de competencia efectiva en la cadena de valor de la tecnología publicitaria”, expuso la organización.

¿Cuál es el problema?

La tecnología publicitaria se utiliza para la compra y venta de espacios publicitarios en Internet y, dado el aumento del consumo de noticias en la red, los editores de medios dependen cada vez más de los anuncios en línea para financiar sus empresas, explicó el EPC.

Para el Consejo Europeo de Editores “el problema” es que Google “ha llegado a monopolizar la cadena de valor de la tecnología publicitaria” y critica que “cobra una comisión muy alta de al menos el 30% en las transacciones en las que actúa como intermediario entre editores y anunciantes”.

“Al mismo tiempo Google ha suprimido activamente la competencia de los proveedores rivales, con lo que ha negado a los editores de prensa y los comercializadores los beneficios de la competencia”, afirmó.

Agregó que Google ha desarrollado “conflictos de intereses inmanejables, y una y otra vez ha priorizado sus propios intereses a expensas de sus clientes, introduciendo características que deprimen los ingresos de los editores de prensa y aumentan los suyos propios”.

“Ya es hora de que la Comisión Europea imponga medidas a Google que realmente cambien, y no solo desafíen, su comportamiento, un comportamiento que ha causado y continúa causando daños considerables, no solo a los editores de prensa de Europa, sino a todos los anunciantes y con el tiempo, a los consumidores, en forma de precios más altos, menos opciones, menos transparencia y menos innovación”, declaró el presidente del EPC, Christian Van Thillo.

Añadió que las autoridades de competencia “de todo el mundo” han concluido que Google ha restringido la competencia en tecnología publicitaria, pero la empresa “ha podido salirse con la suya con compromisos menores que no hacen nada para lograr cambios significativos en su conducta”.

“Esto no puede continuar. Hay demasiado en juego, en particular, para la futura viabilidad de financiar una prensa libre y pluralista. Hacemos un llamado a la Comisión para que tome medidas concretas en este momento que realmente rompan el dominio que Google tiene sobre todos nosotros”, exigió.

El Consejo Europeo de Editores es un grupo de presidentes y consejeros delegados de las principales empresas de medios de comunicación.

Además de Vocento y Prisa, también son miembros del colectivo The Guardian, Prensa Ibérica o Axel Springer.