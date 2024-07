Ejército israelí desmiente que abogue por un alto el fuego por cansancio de sus tropas

Jerusalén.- El Ejército israelí desmintió este martes que abogue por un alto el fuego en la Franja de Gaza, debido al cansancio de las tropas y la prolongación de la guerra, en respuesta a una información publicada hoy por el periódico estadounidense The New York Times.

"Estamos decididos a seguir luchando para lograr los objetivos de la guerra de destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, el regreso de los secuestrados y el regreso seguro de los residentes del norte y del sur a sus hogares", escribió el Ejército en su cuenta oficial de la red social X a raíz de este artículo.

La cúpula militar israelí considera que la mejor manera de liberar a los rehenes restantes es con un alto el fuego permanente en el enclave, y así poder descansar en caso de que estalle una guerra total con Hizbulá en el Líbano, según la información de The New York Times, que cita a seis funcionarios de seguridad en activo y retirados.

No sé quiénes son esas fuentes anónimas, pero estoy aquí para dejarlo claro de manera inequívoca: eso no sucederá. Terminaremos la guerra solo después de haber logrado todos nuestros objetivos, la eliminación de Hamás y la liberación de todos nuestros rehenes afirmó respecto al artículo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El primer ministro explicó que el liderazgo político y el militar del país definieron de forma conjunta esos objetivos y subrayó que el Ejército cuenta con "todos los medios para lograrlos".

"No sucumbimos a los espíritus derrotistas, ni de The New York Times ni en ningún otro lugar. Estamos imbuidos del espíritu de la victoria", subrayó.

En el artículo no se especifica si estas presiones han tenido algún efecto en la posición que mantiene el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que insiste en mantener los combates hasta lograr "una victoria total".

Hemos logrados avances significativos en los combates y continuaremos luchando contra Hamás en todas las partes de la Franja, junto con la preparación para la guerra del norte agregó el Ejército en su mensaje de X.

El fin de las hostilidades en Gaza podría abrir la puerta a un fin también del fuego cruzado en el norte del país con la milicia proiraní que justifica sus ataques en solidaridad con el pueblo palestino por la ofensiva israelí en Gaza.

En poco menos de una semana, la guerra en Gaza cumplirá nueve meses que han dejado ya 322 soldados y al menos 1.500 han resultado heridos desde el comienzo de la operación terrestre. En total, son más de 620 contando el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre.

Lo cierto es que el escepticismo entre los familiares de los soldados y de los rehenes, que siguen en Gaza, sobre el éxito de esta ofensiva cada vez es mayor porque, tras casi nueve meses, ven poco probable el rescate de sus seres queridos, así como la "eliminación total" de las milicias palestinas que siguen reagrupándose en zonas donde las tropas se han retirado.

El sector más ultra del Gobierno de coalición de Netanyahu es el que más le insiste en seguir con esta guerra que ya ha dejado más de 37.900 muertos gazatíes y ahora también le pide lanzar una ofensiva a gran escala con el Líbano.