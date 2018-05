El académico Giuseppe Conte será el nuevo primer ministro italiano

Roma.- El presidente italiano, Sergio Mattarella, convocó para esta tarde al académico Giuseppe Conte, propuesto por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la Liga del Norte, para encargarle oficialmente la formación del nuevo gobierno.

Un escueto comunicado del Palacio del Quirinale, la sede de la jefatura de Estado, confirmó que Conte fue convocado para las 17:30 horas locales (15:30 GMT).

Previamente Mattarella preguntó a Luigi Di Maio, líder del M5S, y a Matteo Salvini, dirigente de la Liga del Norte, si mantenían a Conte como su candidato al gobierno, lo que ambos confirmaron.

El abogado y académico de 54 años de edad fue cuestionado por haber inflado su currículum, en el que escribió haber realizado el “perfeccionamiento” de sus estudios jurídicos en las universidades de Nueva York, Sorbona de París, Yale, Cambridge o el KulturInstitute de Viena.

Sin embargo, la víspera el diario The New York Times reveló que el nombre de Conte no figuraba en los registros de la Universidad de Nueva York.

Poco después las otras instituciones respondieron de igual manera, aunque aclararon que posiblemente Conte realizó cursos veraniegos no oficiales.

Pese a ello, el M5S y la Liga del Norte insistieron en no dar marcha atrás y en mantener a su candidato, cuyo nombre fue acordado luego de largas negociaciones en las que ambos partidos convinieron en que ni Di Maio, ni Salvini serían propuestos al frente del ejecutivo.

Se espera que esta tarde Mattarella encargue al profesor en las universidades de Florencia y Luis de Roma, además de titular de un despacho legal y con nula experiencia política, la formación del gobierno.

Conte deberá regresar esta misma semana ante el mandatario para presentarle su equipo de gobierno y, en caso de que sea aprobado, prestará juramento oficial.

Aparentemente el candidato a ministro de Economía será el también académico Paolo Savona, conocido por sus posiciones contra el euro, lo que preocuparía al presidente.