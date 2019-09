El calentamiento global es un "desafío de civilización", dice el Papa a la ONU

El Papa Francisco dijo el lunes a líderes mundiales reunidos en Naciones Unidas que el cambio climático era un "desafío de civilización" y que tenían que enfrentar mientras aún haya una oportunidad.

En un video transmitido a la Cumbre de Acción Climática de la ONU, Francisco pidió honestidad, responsabilidad y coraje para enfrentar lo que llamó "uno de los fenómenos más graves y preocupantes que está viviendo nuestra época".

"Aunque la situación no es buena y el planeta sufre, la ventana para una oportunidad está todavía abierta: todavía, todavía estamos a tiempo. No dejemos que se cierre. Abrámosla con nuestro empeño en cultivar un desarrollo humano integral, para asegurar a las generaciones futuras una vida mejor. El futuro es de ellos, no nuestro", dijo.

Francisco, que ha abogado por una eliminación gradual de los combustibles fósiles, dijo que la crisis del cambio climático debería hacer que las personas reflexionen sobre los modelos de consumo y producción.

"Estamos frente a un desafío de civilización en favor del bien común. Y esto es claro, como también es claro que tenemos una multiplicidad de soluciones que están al alcance de todos, si adoptamos a nivel personal y social un estilo de vida que encarne la honestidad, la valentía y la responsabilidad".

El Papa argentino escribió una encíclica en 2015 sobre la protección del medio ambiente, que fue el tema principal de su viaje a África a principios de este mes.