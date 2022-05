El coahuilense Federico Torres perdió a su hijo en el tiroteo de la primaria de Uvalde, Texas

El tiroteo perpetrado por Salvador Rolando Ramos el pasado martes 24 de mayo en la primaria de Uvalde, Texas, dejo como consecuencia un total de 21 víctimas, entre las que se encuentran Rogelio Torres, de tan solo 10 años, hijo de Federico Torres de León, originario de Piedras Negras, Coahuila.

Según relató Federico para el programa de Televisa N+, siempre dedicó su vida a trabajar en el campo y fue ahí, mientras realizaba su labor en la ciudad de Uvalde, donde conoció a su ahora ex esposa y madre de sus cuatro hijos.

Pese a su separación, el coahuilense siempre se hizo cargo de sus hijos desde la distancia, razón por la que hoy llora y exige justicia a las autoridades por la muerte de su primogénito.

“Si él lo publicó en Facebook, en Twitter, hay todo, hay pruebas, están los mensajes, ¿por qué no le cayó la ley? (…) media hora antes del tiroteo él publicó que iba a ir a la escuela a disparar” dijo sobre el autor de la masacre.

En cuanto la noticia del atentado comenzó a circular en medios de comunicación y redes sociales, Federico se dirigió hasta Texas para averiguar cómo se encontraba su hijo; desgraciadamente, momentos después se confirmó que el menor se encontraba dentro de la lista de fallecidos.

"Mi nieta estaba ahí dentro"

Dora Mendoza acudió a la escuela para rendir homenaje a su nieta de 10 años, Amerie Garza, también asesinada ahí el martes, y para instar al gobierno de Estados Unidos a actuar para evitar otra tragedia.

Las autoridades "deben hacer algo sobre esto. Por favor, no olviden a los niños. No sabemos lo que vivieron. Por favor, les ruego que escuchen", dijo entre sollozos.

"Mi nieta estaba ahí dentro", dijo Mendoza, de 63 años. "Era una niña inocente a la que le gustaba la escuela y que estaba esperando el verano. Y ya no podrá vivir eso. Me duele el alma porque ya no podré verla nunca más".

Amerie vivía con sus abuelos. El martes por la mañana, Mendoza estuvo en la escuela para asistir a una ceremonia en la que varios alumnos, incluida su nieta, recibieron un premio por sus buenas notas.

Cuando terminó la celebración, la niña quiso irse a casa. El año escolar estaba a punto de terminar, y el colegio ya sólo hacía eventos extracurriculares.

"Nosotros le dijimos: 'no, mi hija, hasta el viernes tienes que seguir'", lamenta Mendoza.

Poco después, cerca del mediodía, un chico de 18 años, Salvador Ramos, irrumpió en la escuela con un fusil de asalto, se encerró en un aula y abrió fuego antes de ser abatido por la policía.

Víctimas de la masacre

Alexandria “Lexi” Aniyah Rubio - 10 años

Layla Salazar - 10 años

Jailah Silguero - 10 años

Amerie Jo Garza - 10 años

Jose Flores Jr. - 10 años

Jayce Carmelo - 10 años

Rogelio Torres - 10 años

Xavier López - 10 años

Uziyah García - 9 años

Tess Marie Mata - 10 años

Nevaeh Alyssa Bravo - 10 años

Annabell Guadalupe Rodríguez - 10 años

Jacklyn Jaylen Cazares - 9 años

Makenna Lee Elrod - 10 años

Eliana "Ellie" Garcia - 9 años

Alithia Ramirez - 10 años

Maite Yuleana Rodriguez - 10 años

Miranda Mathis - 11 años

Eliahana 'Elijah' Cruz Torres - 10 años

Eva Mireles - maestra

Irma García - maestra

