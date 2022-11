El conteo de votos de elecciones legislativas podría llevar días: Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el conteo de votos de las elecciones legislativas podría llevar días, por lo que es posible que no se conozcan los resultados este mismo martes.

"Puede que no sepamos quiénes son los ganadores de las elecciones durante algunos días. Toma tiempo contar todas las paletas de una manera ordenada", afirmó.

En Estados Unidos, no existe una autoridad electoral central y las secretarías de estado de cada uno de los 50 estados del país son responsables del conteo de votos.



Como ese proceso suele llevar mucho tiempo, los grandes medios de comunicación de EE.UU., como la agencia de noticias Associated Press (AP), son los que se encargan de declarar qué candidato ha ganado una contienda, algo que hacen especialistas analizando los datos que les llegan del terreno.



El resultado de muchas batallas electorales suele conocerse el mismo día de la votación; pero, otras veces, la carrera está tan ajustada que se tarda días o incluso semanas.

Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2020, los grandes medios de EE.UU. tardaron cuatro días en declarar que el actual presidente, el demócrata Joe Biden, había ganado al republicano Donald Trump.

La Casa Blanca no ha dado a conocer cuál será la agenda del presidente en los próximos dos días y tampoco ha confirmado si Biden dará una rueda de prensa después de los comicios para evaluar los resultados, como han hecho todos los presidentes de EE.UU. desde el demócrata Bill Clinton (1993-2001).



En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró que Biden se posicionará tras los comicios y que le "encanta" responder a las preguntas de los periodistas, pero no se comprometió a que vaya a comparecer ante la prensa para responder preguntas.

Según datos de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés), Biden solo ha dado 17 ruedas de prensa desde que fue investido en enero de 2021.



En contraste, Trump dio 39 ruedas de prensa en sus cuatro años en la Casa Blanca y tanto Barack Obama (2009-2017) como George W. Bush (2001-2009) ofrecieron 37 ruedas de prensa durante los ocho años que cada uno estuvo en el poder.



