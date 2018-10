"La prensa es el culpable del ataque a sinagoga" asegura Donald Trump

El presidente Donald Trump renovó su campaña de ataques contra la prensa y aseguró que los medios informativos son los causantes de la división y odio que existe en Estados Unidos debido a la proliferación de noticias falsas.

En una cadena de mensajes en su cuenta de Twitter dos días después del ataque a la sinagoga de Pittsburgh, Trump reiteró que la prensa es “el verdadero enemigo del pueblo”.



“Las noticias falsas están haciendo todo en su poder para culpar a los republicanos, a los conservadores y a mí por la división y odio que haya existido durante tanto tiempo en nuestro país. En realidad, es su reporteo falso y deshonesto lo que está causando problemas”, escribió.

The Fake News is doing everything in their power to blame Republicans, Conservatives and me for the division and hatred that has been going on for so long in our Country. Actually, it is their Fake & Dishonest reporting which is causing problems far greater than they understand! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018

En un segundo mensaje a sus 55 millones de seguidores en Twitter, Trump sostuvo que el “gran enojo" existente en Estados Unidos es responsabilidad en parte por “el trabajo inexacto e incluso fraudulento” de los medios informativos.

“Los medios de noticias falsas son el verdadero enemigo del pueblo, deben parar la abierta y obvia hostilidad y reportar las noticias con exactitud y de manera justa. Eso logrará apagar la flama del odio enojo y entonces podremos acercar a todos en Paz y Armonía”, concluyó.

There is great anger in our Country caused in part by inaccurate, and even fraudulent, reporting of the news. The Fake News Media, the true Enemy of the People, must stop the open & obvious hostility & report the news accurately & fairly. That will do much to put out the flame... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018

Jeff Sucker, el presidente de CNN, criticó la semana pasada a Trump por su campaña contra los medios informativos, que se recrudeció a raíz de los ataques con paquetes con artefactos explosivos a personalidades políticas demócratas y figuras de causas liberales.

Otros medios informativos como de The New York Times y The Washington Post acusaron al presidente de usar una estrategia deliberada de odio, falsedades y retórica racista para alentar el voto de los republicanos en vísperas de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.