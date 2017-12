El Hermitage de San Petesburgo, el recinto internacional de los artistas holandeses del Siglo de Oro

Amsterdam, Holanda.- ¿Sabía usted que el Hermitage San Petersburgo cuenta con la colección más grande de obras de los maestros holandeses del Siglo de Oro fuera de los Países Bajos? Más de mil quinientas pinturas de artistas de reconocido prestigio y de otros menos conocidos pero también virtuosos.

Cuando inauguraron la sucursal en Ámsterdam en 2009 pensaron que no sería necesario traer agua al río, es decir, obras creadas por artistas locales. Pero el público quería ver parte de esos tesoros que se fueron hace cientos de años y que tal vez nunca se habían expuesto en Holanda. Maestros neerlandeses del Hermitage es el nombre de la exposición que estará abierta hasta el 27 de mayo de 2018 y que nos permite admirar 63 óleos de 50 artistas del Siglo de Oro (el XVII). Una oportunidad única para los amantes del arte. Para descubrir y redescubrir artistas en su país de origen.

Como dijo durante la inauguración Michael Piotrovsky, director del Hermitage San Petersburgo: “dada la inestabilidad mundial es importante hacer notar que la cultura es más importante que la política”.

¿De dónde surgió la admiración rusa?

Casi podría decirse que con Pedro el Grande (1672-1725), zar de Rusia, quien viajó a los Países Bajos a principios del siglo XVIII para aprender cómo construir barcos y formar una flota comercial y militar. Pero estando aquí se enamoró de su cultura y de sus expresiones artísticas. Así que no sólo se llevó diseños de naves y los conocimientos técnicos, científicos y prácticos para armarlas, sino que adquirió muchas pinturas para su colección particular, entre ellas David despidiéndose de Jonatán (1642), de Rembrandt van Rijn.

A los nobles rusos, que admiraban el arte francés e italiano, les sorprendieron las técnicas y temáticas de las obras neerlandesas que, por lo general, eran de tamaño menor y lucían muy bien en los interiores de sus casas y mansiones. Había paisajes, marinas, retratos, naturalezas muertas y escenas de la vida diaria, junto con otros lienzos con temas históricos y bíblicos. Quedaron admirados por su realismo y por el manejo de la luz y las sombras de estos maestros holandeses. Los nombres de Rembrandt van Rijn, FransHals, Ferdinand Bol, GabriëlMetsu y Jan Steen, entre muchos otros, empezaron a ser conocidos en Rusia.

Para su sorpresa, también se enteraron que en los Países Bajos las pinturas no estaban reservadas a los más ricos. También los miembros de la clase media podían darse el lujo de tener lienzos originales colgados en los muros de sus casas.

El mayor impulso a la colección de pinturas del Siglo de Oro neerlandés lo dio la zarina Catalina II, la Grande (1729-1796), quien adquirió no sólo obras sueltas, sino también colecciones privadas enteras en distintas partes de Europa, principalmente Francia y los Países Bajos, asesorada por sus embajadores y por marchantes de arte. Estos cientos de óleos forman la base del acervo del Hermitage San Petersburgo.

La influencia de los pintores neerlandeses se refleja en las obras de los artistas rusos quienes desde hace siglos acuden al Hermitage para copiar estos lienzos que cuelgan enseis de sus salas y que se han reproducido en grabados, mosaicos, dibujos, tapices e incluso en grandes jarrones de porcelana.

Maestros holandeses del Hermitage

En esta ocasión abre la exposición una obra pequeña de tamaño (apenas 39.5 x 32.5 cms.), pero bellísima: Joven con aretes (c.1638) de Rembrandt van Rijn (1606-1669). La ilusión y coquetería con que se mira al espejo, el brillo de la luz en las pulseras de oro que adornan sus brazos y en las perlas que luce en sus cabellos, así como lo bien logrado de las texturas de la tela de su vestido y el chal que cubre sus hombros, contrastan con la obscuridad del fondo y el toque rojizo del respaldo de la silla.

De Rembrandt llegaron otros cinco retratos. Uno de ellos es Flora (1634), donde podemos ver a su flamante esposa, embarazada, ataviada con ropajes orientales y adornada con flores. De los otros, el que más me gustó fue “Hombre mayor en rojo” (1650) en que destacan el rostro y las manos de un anciano de barba blanca que transmite paz y sabiduría. El resto de la escena, incluida su ropa, se pierde en la obscuridad del entorno.

Entre los artistas que descubrí está Pieter JanssensElinga (1623-1682). Habitación en una casa holandesa (1670) muestra a una empleada doméstica de espaldas, limpiando el piso de mármol blanco y negro (lo que habla de una vivienda de familia acomodada). La luz entra por las ventanas al fondo apenas iluminando la escena donde vemos sillas, un arcón de madera, y, en otra habitación, unos platos de porcelana sobreel saliente de una chimenea. El rostro de la mujer se refleja en un espejo. Se le ve concentrada en su tarea. En aquella época la composición se podría interpretar como representación de la pureza moral, siendo la limpieza también una de las virtudes femeninas. Este tipo de cuadros eran muy apreciados en la Holanda del siglo XVII.

Adecuada para esta época del año es Anunciación a los pastores (1649) de Nicolaes Berchem (1620-1683). Una obra monumental (216 x 314 cms.) en que ángeles y querubines transmiten la buena nueva a los pastores, que reaccionan con reverencia al mensaje Vacas y ovejas complementan el paisaje.

En el siglo XIX se puso de moda en Rusia crear grandes jarrones decorados con escenas tomadas de las principales obras de arte del Hermitage San Petersburgo. Los temas más populares fueron paisajes y escenas con animales. Se producían en la Fábrica Imperial de Porcelana con la autorización del zar. El proceso, que podía tomar entre 2 y 6 meses, empezaba con la copia dentro del museo y después el diseño se tenía que adaptar para mantener las proporciones a pesar de la distorsión visual de la superficie curva de los jarrones. Asimismo era importante lograr los mismos colores de la pintura original.

En la exposición pude ver un par de jarrones con escenas de El castigo del cazador (c. 1650) de Paulus Potter (1625-1654), un artista neerlandés especializado en pintar animales. Al ver ambas lado a lado, se maravilla uno también de la habilidad de los copistas que tan bien lograron traspasarlas a la porcelana.

Enamorar a los niños

El amor al arte se inculca. De esto están convencidos en el Hermitage Ámsterdam. Para interesar a los pequeños en el arte del Siglo de Oro en esta ocasión prepararon una exposición digital, pero también un curso para que niños entre 10 y 12 años, usando tecnología del siglo XXI (celulares, tabletas, lentes de realidad virtual, etc.), entiendan cómo se crearon esas obras y puedan crear las suyas. Desde la web del museo está disponible para escuelas de todo el país, así que la distancia no es pretexto para no convertirse en un artista. Aunque este video está en neerlandés se entiende perfecto: https://youtu.be/9Liq3aRt-_M No se lo pierda. Para mayor información: www.hermitage.nl

