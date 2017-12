El “huracán” Donald Trump sacude al mundo en el 2017 con escándalos y tuits

El huracán llamado Donald Trump sacudió al mundo en el 2017, sin que se vean visos de que su intensidad disminuya.

Con su bandera aislacionista de "Estados Unidos primero", el magnate se ha caracterizado en su primer año de mandato por su actitud impulsiva, su manera impredecible de gobernar y sus mensajes en Twitter han estremecido a muchas capitales.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, los anuncios del millonario republicano a menudo han sido a la medida de los peores temores de los aliados de Estados Unidos: decreto antiinmigración, retirada del Acuerdo de París, del TPP, cuestionamiento del acuerdo nuclear iraní y reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital de Israel… Varias bombas de tiempo.

De hecho, hay desconcierto entre los aliados de Estados Unidos: Trump es capaz de arremeter contra China en un tuit para luego ensalzarla en el siguiente, o amenazar en la ONU con "destruir totalmente" a Corea del Norte, o incluso desairar públicamente a su secretario de Estado, Rex Tillerson.

A continuación recordaremos las polémicas que ha generado Donald Trump como presidente de Estados Unidos:

MURO CON MÉXICO Y POLÍTICA ANTIINMIGRANTE

México y Estados Unidos han tenido una relación de altibajos en este año por el tema del muro fronterizo que insiste Trump en que los mexicanos lo pagaremos, como lo prometió en su campaña.

Ya están listos los ocho prototipos de la barda fronteriza, construidos a base de concreto, hormigón y acero, al este del cruce fronterizo de Otay Mesa, entre California y Baja California, México.

Foto: El Sol de Tijuana

“Los muros funcionan, pregunten a Israel, funciona. Créanme y no tenemos alternativa"

Su política hostil hacia los migrantes se concretó cuando anunció el fin del programa Acción Diferida para Arribo de Menores de Edad (DACA, por sus siglas en inglés), que dio residencia y permiso de empleo temporal a unos 800 mil inmigrantes, los llamados “dreamers”.

Más de un millón de indocumentados, incluidos 690 mil “dreamers”, la mayoría mexicanos, y más de 330 mil beneficiarios del TPS están en la incertidumbre de qué les deparará el 2018.

El Congreso de EU cerró el periodo legislativo de 2017 sin dar alivio migratorio a beneficiarios del DACA y del Estatus de Protección Temporal (TPS), pese a que encuestas muestran un mayoritario apoyo de los estadunidenses para que permanezcan en este país.

A menos que el Congreso apruebe un acuerdo de alivio migratorio para los “dreamers”, alrededor de 30 mil beneficiarios de DACA empezarán a ser elegibles a la deportación mensualmente a partir del 5 de marzo de 2018.

Trump ya advirtió que no habrá solución para los “dreamers” beneficiarios de DACA a menos que los demócratas acepten aprobar fondos para el “desesperadamente necesario muro” en la frontera con México.

También indignó al mundo árabe el veto migratorio de Trump a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, que entró en vigor pese a varios litigios en los tribunales de EU.

TWITTER, SU “ARMA”

Trump ha hecho de Twitter su “arma” más letal y la causa de sus mayores polémicas.

Desde su primer día de mandato no ha dejado de tuitear un solo día…

Ya sea para atacar a la gente que le cae mal.

“Defenderse” de la prensa, a la que califica de crear "fake news" y a la que acusa de intentar denigrar su política y su personalidad.

Llamar “hombre cohete” al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Confundir a la usuaria Theresa May Scrivener (@TheresaMay) con la primera ministra británica (@theresa_may).

Retuitear videos con contenido antimusulmán publicados por un grupo británico de extrema derecha.

Para compartir un meme donde como un Sol eclipsa a Barack Obama.

Arremeter contra las mujeres que lo señalan de acoso sexual, denunciando "falsas acusaciones e historias inventadas”.

Pelearse con el senador Bob Corker, quien lo acusó de ser peligrosamente impulsivo y calificar a la Casa Blanca de "guardería para adultos".

Desmentir que mira televisión cuatro horas diarias, y a veces el doble, como lo aseguró The New York Times.

SE QUEDA MUDO ANTE LA MASACRE EN LAS VEGAS Y VIOLENCIA RACIAL

Sin embargo, Trump no condenó de inmediato la violencia de nacionalistas blancos en Charlottesville, Virginia, cuando el 12 de agosto un neonazi mató a una mujer e hirió a una veintena de personas al arrollar con su vehículo a los participantes en una manifestación antirracista que protestaba por la presencia de ultraderechistas.

Y tras la masacre en Las Vegas, no se pronunció a favor del control de armas a pesar que fue el tiroteo más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos.

POLÉMICOS DESPIDOS Y RENUNCIAS EN EL GABINETE

En los primeros 10 meses de su gobierno, una docena de sus colaboradores fueron despedidos o renunciaron:

James Comey, de la dirección del FBI.

Sean Spicer como secretario de Prensa de la Casa Blanca.

Reince Priebus, jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

Mark Corallo como secretario de Comunicaciones.

Anthony Scaramucci como secretario de Comunicaciones.

Steve Bannon, estratega de la Casa Blanca.

Michael Flynn, asesor de Seguridad Nacional.

Omarosa Manigault Newman, asesora y directora de Comunicaciones de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca.

Tom Price como secretario de Salud.

Chuck Rosenberg, jefe de la DEA.

Sebastian Gorka, alto consejero de contraterrorismo.

Mark Corallo, portavoz del equipo jurídico.

¿EU PRIMERO O EU SOLO?

Aunque Trump ha pregonado su política “Estados Unidos primero”, se ha convertido en “Estados Unidos solo”, pues se ha retirado de varios tratados u organismos:

UNESCO

Pacto Mundial sobre Migración

Acuerdo de París sobre cambio climático

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP)

Acuerdo nuclear entre Irán y el grupo 5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, Francia y Alemania)

Y en la mira están:

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México.

ONU, donde pide una reforma ante su mala burocracia y gestión.

Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por si fuera poco, criticó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por "obsoleta", aunque luego rectificó y pidió a sus aliados que aumenten sus presupuestos militares.

Además, denunció las medidas "proteccionistas" de la Unión Europea y el déficit comercial con Alemania.

SOPLAN VIENTOS DE GUERRA

Ante este panorama, con Trump soplan vientos de guerra en 2018 para Estados Unidos, especialmente con Corea del Norte e Irán.

Corea del Norte realizó este año varios ensayos de misiles intercontinentales, asegurando ser capaz de alcanzar el territorio continental estadounidense y haberse convertido en un Estado nuclear de pleno derecho.

Trump respondió con un discurso plagado de amenazas -se comprometió en la tribuna de la ONU a "destruir totalmente" Corea del Norte si se produce un ataque por parte de Pyongyang- y de insultos contra el líder norcoreano, Kim Jong-Un, al que calificó de "pequeño hombre cohete".

Foto: Archivo AFP

"¿Por qué me insultaría Kim Jong-Un tratándome de 'viejo' cuando yo NUNCA lo trataría de 'gordito'?", dijo Trump en Twitter.

Para algunos expertos, esta encendida reacción por parte de Estados Unidos podría tener el efecto contrario al deseado, animando a Pyongyang en su huida hacia adelante. Y más teniendo en cuenta que Corea del Norte justifica su programa nuclear por la amenaza estadounidense.

Foto Reuters

RUSIAGATE

Donald Trump sigue reiterando que no hubo colusión entre su campaña presidencial y Rusia, aun cuando su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, admitió que mintió al FBI sobre sus discusiones en diciembre pasado con el entonces embajador ruso ante Estados Unidos, Sergei Kislyak.

Flynn es el primer miembro del gobierno de Trump que se declara culpable de un crimen, dentro de una pesquisa sobre los supuestos intentos de Rusia de influir en las elecciones de 2016 y la posible colusión con asesores del mandatario.

Flynn además fue instruido por un "funcionario de alto rango" del equipo de transición de Trump a que contactase a Rusia y a otros gobiernos extranjeros para tratar de influenciarlos antes de la elección, agregaron los fiscales.

Foto: Mikhail KLIMENTYEV / AFP

Fuentes dijeron a Reuters que ese alto funcionario es Jared Kushner, yerno de Trump y asesor del presidente.

Flynn, exdirector de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, sólo alcanzó a ser asesor de seguridad nacional de Trump por 24 días. Dejó el cargo en febrero por “engañar” al vicepresidente Mike Pence sobre sus conversaciones con el embajador y enfrenta hasta cinco años de prisión.

TRUMP DETIENE LAZOS EU-CUBA

Estados Unidos y Cuba habían sorprendido al mundo a fines de 2014 al anunciar un proceso que condujo al restablecimiento de las relaciones diplomáticas formales en 2015.

Esa reaproximación incluía un proceso de "normalización" de las relaciones que debería desmontar la enmarañada base legal en la que se apoya el embargo comercial y económico de Estados Unidos hacia Cuba.

Sin embargo, con la llegada de Trump a la Casa Blanca ese proceso quedó estancado.

En julio, durante un acto en Miami, Trump anunció el fin de la política seguida por Washington hacia Cuba durante el gobierno de Barack Obama y la adopción de una línea más enérgica, sin levantamiento de sanciones.

Las relaciones bilaterales se encuentran nuevamente bajo fuerte tensión luego de denuncias del Departamento de Estado sobre "ataques acústicos" a diplomáticos estadounidenses en La Habana, incidentes en los que Cuba niega cualquier responsabilidad.

A raíz de esa denuncia, EU redujo a la mitad el personal de su embajada en La Habana y al mismo tiempo expulsó a 15 diplomáticos de la representación cubana en Washington.

¿PERSONA DEL AÑO POR TIME?

Trump mintió sobre que había declinado la oferta de la famosa revista Time para ser nombrado personalidad del año 2017.

"La revista Time ha llamado para decir que PROBABLEMENTE sea nombrado 'Hombre (persona) del año', como el año pasado, pero tendría que acceder a una entrevista y a una sesión de fotos" para ello, tuiteó.

"He dicho que probablemente no fuera suficiente y he declinado. Gracias de todas formas!", añadió.

Foto: TIME

La revista respondió en su cuenta de Twitter: "El presidente se equivoca sobre cómo escogemos la Persona del año". TIME no comenta sobre su elección hasta la publicación, que es el 6 de diciembre".

LA “GUERRA” CONTRA LA NFL

Mantuvo durante un mes una lucha con los jugadores de la NFL que se han hincado durante el himno nacional.

Ese controversial gesto para denunciar las tensiones raciales en Estados Unidos ha sido interpretado por Trump como una falta de respeto hacia su país.

Foto: Reuters

"La NFL decidió que no obligará a los jugadores a levantarse para nuestro himno nacional. Total falta de respeto a nuestro magnífico país!", escribió para variar en Twitter.

NO LE GUSTA WASHINTON Y SE ESCAPA A SUS CAMPOS DE GOLF

A Donald Trump no le gusta demasiado Washington, y en cuanto puede se escapa. De los 340 días que lleva en el cargo, ha pasado casi un tercio en terrenos de su propiedad como su residencia privada de Florida o sus campos de golf en Nueva Jersey o Virginia.

"No seré un presidente que me tome vacaciones. Raramente dejaré la Casa Blanca porque tenemos una gran cantidad de trabajo por hacer", decía en 2015.

Foto: AFP

Las cifras, cuando está a punto de cumplir su primer año de mandato, muestran, sin embargo, que ha pasado casi un tercio, más de 100 días, fuera de Washington.

El destino favorito es Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), donde precisamente pasa sus primeras Navidades como presidente junto a su familia, y a la que le gusta referirse como la "Casa Blanca de Invierno".

¿QUÉ NOS ESPERA EN 2018 CON TRUMP?

Para Barbara Slavin, del grupo de expertos Atlantic Council, Trump parece creer que el poder militar y económico de Estados Unidos es suficiente para permitirles hacer lo que quieran.

"La administración actual da poco respiro del caos de un mundo sin liderazgo estadounidense", escribió el influyente senador republicano John McCain en el sitio web Medium. "Nuestro presidente ve su imprevisibilidad como una virtud y prefiere sus tuits desinformados que estrategias intencionales".