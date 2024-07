El impresionante ojo del huracán Beryl: así se ve mientras avanza por el Caribe [Video]

El huracán Beryl se fortaleció rápidamente durante el fin de semana, convirtiéndose en el ciclón más temprano en alcanzar una categoría tan elevada en el océano Atlántico.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos compartió imágenes del meteoro visto desde un satélite, donde se muestra el impresionante ojo del huracán mientras pasa por el Caribe.

"Con vientos sostenidos de 130 mph, la tormenta es ahora un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso", escribió la NOAA la mañana de este lunes mientras Beryl se acercaba a las islas de Barlovento.

"Con vientos sostenidos de 130 mph, la tormenta es ahora un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso", escribió la NOAA la mañana de este lunes mientras Beryl se acercaba a las islas de Barlovento.



Asimismo, en un plano más cercano del fenómeno meteorológico se pueden apreciar los mesovórtices al interior del ciclón girando.

Asimismo, en un plano más cercano del fenómeno meteorológico se pueden apreciar los mesovórtices al interior del ciclón girando.



Beryl golpeará dos veces en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) golpeará dos veces en México, aunque ya debilitado a categoría 1, entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de julio.

De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ciclón tocará tierra primero en la península de Yucatán, entrando por Quintana Roo, y porteriormente se adentrará en el Golfo de México durante el fin de semana para llegar a las costas de Veracruz y Tamaulipas.

"Inmensa destrucción", deja Beryl en el Caribe

Quien sí recibió todo el ímpetu del huracán Beryl como categoría 4 fue San Vicente y las Granadinas, donde al menos una persona perdió la vida a su paso, aunque las autoridades no descartan que la cifra aumente.

"Beryl ha llegado y se ha ido y ha hecho una inmensa destrucción que está sufriendo toda nuestra nación. Cientos de familias buscan su futuro. Union Island ha sido devastada. Los informes que he recibido indican que el 90 por ciento de las casas han quedado dañadas o destruidas”, dijo Ralph Gonsalves, primer ministro de la nación caribeña.

“Todavía no hemos recibido los informes preliminares por la falta de comunicación, pero las islas de Mayreau y Canouan se estima que tuvieron daños similares a Union”.

