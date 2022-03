El Kremlin invita a rusos a unirse a Putin en medio de invasión a Ucrania

Este viernes, el Kremlin estimó que llegó la hora de que la población se una en torno al presidente Vladimir Putin, en el noveno día de la invasión de Ucrania.

"No es el momento de dividirnos, es el momento de unirnos. Y unirnos en torno a nuestro presidente", estimó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en un encuentro con la prensa, al ser preguntado por los llamamientos de personalidades de la cultura que se oponen a la guerra.

"Hay en efecto un debate apasionado entre los actores de la cultura. Hay quienes apoyan al presidente, que lo apoyan sinceramente. Y hay quienes no entienden lo que pasa", dijo, estimando que era necesario "explicarles las cosas con paciencia".

Numerosas peticiones de ciudadanos contra la guerra circulan en Rusia, entre ellas, personalidades de la cultura, pero también de profesionales de la medicina.

Putin pide a sus vecinos no agravar la situación

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recomendó a los vecinos de su país "no agravar la situación, no imponer limitaciones" y aseguró que "no tiene malas intenciones" para con los Estados limítrofes.

"Quiero volver a subrayar, y lo hemos dicho siempre, que no tenemos malas intenciones en relación con nuestros vecinos", dijo el jefe del Kremlin en una comunicación con el gobernador del enclave de Kaliningrado, Antón Alijánov.

Pese a estas declaraciones, Putin recomendó a los vecinos de Rusia "no agravar la situación, no imponer limitaciones" y aseguró que Moscú "cumple y continuará cumplimiento todos sus compromisos".

